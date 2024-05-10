Λογαριασμός
Εύκολη πρόκριση για την Σάκκαρη στην Ρώμη

«Καθάρισε» εύκολα την Γαλλίδα Γκράτσεβα η Μαρία Σάκκαρη για το Openτης Ρώμης

Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε άνετα της Γαλλίδας, Μπάρμπαρα Γκράτσεβα (Νο 88 στον κόσμο) με 6-2, 6-2, στην πρεμιέρα της στο Open της Ρώμης.

Η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 8 της παγκόσμιας κατάταξης, με δύο breaks στο τρίτο και στο έβδομο game, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην 24χρονη αντίπαλο της και έκανε το 1-0, μετά από 36 λεπτά αγώνα.

Η Σάκκαρη έκανε ανάλογη εμφάνιση και στο δεύτερο, καθώς «έσπασε» νωρίς το σερβίς της Γκράτσεβα και προηγήθηκε με 2-1, ενώ με νέο break στο πέμπτο game, απέκτησε διαφορά ασφαλείας (4-1), που διατήρησε μέχρι το τέλος, για να φθάσει στο 2-0, μετά από 47 λεπτά αγώνα.

Η 28χρονη Σάκκαρη στη φάση των «32» θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Λέσια Τσουρένκο και την Ανγκελίνα Καλίνινα.

TAGS: τένις Μαρία Σάκκαρη
