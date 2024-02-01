Μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας έλαβε χώρα σήμερα το πρωί της Πέμπτης από τους Μελισσοκομικούς Συλλόγους της Θεσσαλίας στην πόλη της Λάρισας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του κλάδου, έπειτα από σχετική απόφαση που ελήφθη στην απολογιστική συνέλευση του Μελισσοκομικού Συλλόγου Λάρισας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, αγροτικά οχήματα συγκεντρώθηκαν στον χώρο στάθμευσης έναντι της σκεπαστής αγοράς στη Νεάπολη, ενώ η πορεία που ακολούθησαν με κορναρίσματα που ξεσήκωσαν την πόλη, ήταν η εξής: Οδός Καρδίτσης – Ιλάρχου Σαρίμβεη – Ηρώων Πολυτεχνείου- Παπαναστασίου -Κύπρου- Νικηταρά – Ηρώων Πολυτεχνείου – Ιλάρχου Σαρίμβεη – Καρδίτσης.

Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν οι Θεσσαλικοί Σύλλογοι: Ελασσόνας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικκαίων, Τρικκαίων – Φίλων της μέλισσας και Φαρσάλων.

Ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Λάρισας, Πέτρος Σαρούδης, μεταξύ άλλων τόνισε πως: «Έχουμε διαχρονικά θέματα ως μελισσοκόμοι που πρέπει να τα λύσουμε και δεν είναι μεγάλο το κόστος των χρημάτων. Πρέπει να λυθεί κυρίως το ζήτημα των ελληνοποιήσεων. Θα πρέπει για αυτές να πάρει αυστηρότερα μέτρα η πολιτεία, καθώς υπάρχει δική μας απώλεια εισοδήματος. Χάσαμε μέλισσες από πλημμύρες και φωτιές. Η Λάρισα έχασε 17 χιλιάδες κυψέλες σε όλο τον νομό».

Οι μελισσοκόμοι δεν είναι πια βιώσιμοι τόνισε η Μαρία Καλντέρα.

Σε μια συμβολική κίνηση, οι μελισσοκόμοι έβαλαν φωτιά σε ομοίωμα μελισσοκόμου.

Τα αγροτικά οχήματα των μελισσοκόμων μετά την πορεία στους δρόμους της Λάρισας θα κατευθυνθούν προς τον κόμβο του Πλατυκάμπου για να ενισχύσουν το μπλόκων των αγροτών.

Μετά το πέρα της διαμαρτυρίας, παραδόθηκε το ψήφισμα από τα Δ.Σ των Συλλόγων στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

