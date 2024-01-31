Φουντώνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις - Αποκλεισμοί στις εθνικές οδούς και «ραντεβού» στην Agrotica

Να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να πετύχουν τα αιτήματά τους αποφάσισαν οι αγρότες της Θεσσαλίας, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά.

Επίσης, από σήμερα τα μπλόκα όλης της Θεσσαλίας συντονισμένα, στις 4 μμ, θα αποκλείουν ταυτόχρονα, το σημείο στο οποίο βρίσκονται σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο.

Αναλυτικά:

οι αγρότες της Καρδίτσας θα αποκλείσουν τον Ε-65

οι αγρότες της Λάρισας στο μπλόκο του Πλατύκαμπου θα αποκλείσουν την ΠΑΘΕ

οι αγρότες της Μαγνησίας θα αποκλείσουν την παλαιά εθνική οδό Λάρισας - Βόλου στο Στεφανοβίκειο

Οι αγρότες θα καταλάβουν το οδόστρωμα πεζή, χωρίς τα τρακτέρ.

Επίσης, το απόγευμα στις 18:00 οι αγρότες της Καρδίτσας θα μπουν στο κέντρο της πόλης με τα τρακτέρ.

Ταυτόχρονα, αποστέλλουν τα αιτήματά τους στο Μέγαρο Μαξίμου ώστε να τα επεξεργαστεί η κυβέρνηση και να οριστεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Πρόκειται για αιτήματα στα οποία συμφωνούν τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα.

Επιπλέον, οι Θεσσαλοί αγρότες αποφάσισαν να κατεβούν στην Agrotica το Σάββατο και να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι, στην βόρεια είσοδο της έκθεσης.

Οι αγρότες της Αχαΐας θα περάσουν με τα τρακτέρ τους μέσα από την Πάτρα για να καταλήξουν στο κτίριο της Περιφέρειας στη Νέα Εθνική Οδό, προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Μαρινάκης: Εξετάζεται το θέμα του αγροτικού πετρελαίου

Μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε για την χθεσινή εξαγγελία του πρωθυπουργού από τον ΣΚΑΪ 100,3 και την αύξηση της πρώτης αρωγής από 5.000 έως 10.000 ευρώ ανά αγρότη της Θεσσαλίας που έχει υποστεί ζημιές.

«Μία από τις βασικές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι η επίσπευση μεγαλύτερου μέρους της προκαταβολής έναντι της οριστικής αποπληρωμής… για να ενισχυθεί η ρευστότητα των αγροτών. Εκεί που είχαν πάρει δηλαδή 2.000 ευρώ, όσοι μπουν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου στην πλατφόρμα και κάνουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προκαταβολή δεν θα είναι 2000 ευρώ, αλλά θα αυξηθεί και θα πάει από 5.000 έως και μέχρι 10.000 ευρώ» είπε.

Σε ερώτηση πώς θα οριστεί το μέγεθος της ζημιάς απάντησε: «Υπάρχει μια κλίμακα με βάση τα όσα αρχικά ανακοινώθηκαν μετά τον Daniel και ο λόγος που αρχικά ήταν 2.000 ευρώ και τώρα μεγαλώνει είναι γιατί έχουν γίνει οι πρώτες εκτιμήσεις και είναι ένα ποσό το οποίο φαίνεται ότι είναι η ελάχιστη ζημιά και έτσι έχει νόημα να πάει εκεί η προκαταβολή και στη συνέχεια προφανώς αν υπάρχει και κάτι περισσότερο, θα καταβληθεί».

«Τα αιτήματα δεν είναι μόνο τα θέματα της αρωγής είναι και το πετρέλαιο που ειδικά για τους αγρότες είναι ζωτικής σημασίας. Έγινε δύο χρονιές και προφανώς και εξετάζει η κυβέρνηση αυτό να επαναλαμβάνεται όποτε υπάρχει αυξημένη ανάγκη» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης αναφερομενος στο ενδεχόμενο επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου στους αγρότες.

«Οι παροχές της κυβέρνησης αυτής εξετάζονται συνεχώς. Δίνονται έξτρα χρήματα είτε σε αγρότες είτε σε άλλους επαγγελματίες από το πλεόνασμα της υπεραπόδοσης της οικονομίας» είπε.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης έστειλε μήνυμα στους αγρότες και ζήτησε να πέσουν οι τόνοι από όλες τις κατευθύνσεις: «Όσο σοβαρά κι αν είναι τα αιτήματα μιας επαγγελματικής ομάδας, δεν πρέπει να οδηγούν στην τιμωρία του συνόλου των πολιτών και να παραβιάζουν τα δικαιώματα της κοινωνίας. Νομίζω ότι έχει αποδείξει η κυβέρνηση αυτή ότι προσπαθεί χωρίς να οδηγεί στην ακραία ένταση, να επιλύει τα προβλήματα».

