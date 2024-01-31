Την κάθοδό τους με 300 τρακτέρ από διάφορες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας στο Νότιο Τόξο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης έχουν ήδη «κλειδώσει» για αύριο, Πέμπτη, και ενόψει των εγκαινίων της 30ης Agrotica οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Στόχος να στείλουν ηχηρό μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, αλλά και το κέντρο αποφάσεων στις Βρυξέλλες, ότι ο πρωτογενής τομέα «πεθαίνει» και η επισιτιστική ασφάλεια και επάρκεια των ευρωπαίων καταναλωτών τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση, επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αγρότης από τον Λαγκαδά, Κώστας Χατζηπαραδείσης.

Όπως διευκρίνισε, μέχρι τις 10.30 το πρωί, τα 300 τρακτέρ που θα φτάσουν στην πόλη από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις -από το λιμάνι, το Δερβένι και τα Μουδανιά-, θα έχουν τοποθετηθεί και σταθμεύσει επάνω στο πεζοδρόμιο, στο Νότιο Τόξο της ΔΕΘ, όπου και θα παραμείνουν καθόλη τη διάρκεια της Agrotica, ήτοι μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου.

Εξήγησε δε ότι η τοποθέτησή τους θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει ελεύθερη δίοδος προκειμένου να περνούν οι επισκέπτες της έκθεσης και όχι μόνο.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να επιτείνουμε το ήδη επιβαρυμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη», επισήμανε ο ίδιος προσθέτοντας: «Η κινητοποίησή μας έχει συμβολικό χαρακτήρα και γίνεται με στόχο να δείξουμε ότι ανεξάρτητα των πολιτικών πεποιθήσεων που καθένας από εμάς έχει, όλοι μας είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επιβίωση και βιωσιμότητά μας».

Μάλιστα, σημείωσε: «Στη διάρκεια της τετραήμερης παραμονής μας στην Agrotica, καλούμε όλα τα μέσα, πολιτικούς και πολίτες να μας επισκεφθούν και να ενημερωθούν για το τι πραγματικά συμβαίνει με τον πρωτογενή τομέα». Ο ίδιος πρόσθεσε: «είναι δικαιολογημένο και καλώς βρίσκεται ο κάμπος της Θεσσαλίας στο επίκεντρο, αλλά τα προβλήματα στην υπόλοιπη Ελλάδα οξύνονται για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους και η επιβίωση είναι θέμα χρόνου να "γκρεμιστεί"».

Από πού θα γίνει η «απόβαση»

Μεταξύ των καλλιεργητών που θα σταθμεύσουν τα τρακτέρ τους στο Νότιο Τόξο της έκθεσης, συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι του πρωτογενή τομέα από τις Σέρρες, την Ημαθία, την Πιερία, τον Λαγκαδά, τη Χαλκιδική και την Επανομή.

Τονίζεται δε, ότι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι θα έρθουν με τα αγροτικά οχήματά τους από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο, αν και ακόμη και δεν έχει οριστικοποιηθεί η ώρα υλοποίησής του.

«Επειδή πραγματοποιούνται και άλλες κινητοποιήσεις στην πόλη, από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι η δική μας δράση δεν θα επιτείνει την κυκλοφορία στην πόλη», επισήμανε ο κ. Χατζηπαραδείσης και πρόσθεσε ότι εντός της ημέρας θα ξεκαθαρίσει η ακριβής ώρα πραγματοποίησής του.

Στο μεταξύ, αύριο το πρωί έχουν δώσει ραντεβού στην γέφυρα της Θέρμης οι μελισσοκόμοι της Μακεδονίας, οι οποίοι με τα οχήματά τους θα κατέβουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προκειμένου να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται.

Επισημαίνεται ότι για αύριο δεν αποκλείεται αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Ημαθίας να κλείσουν συμβολικά το οδόστρωμα επί της Εγνατίας οδού στον κόμβο της Κουλούρας, ενώ δεν αποκλείεται και οι αγρότες από την Επανομή, να επιχειρήσουν εκ νέου την κάθοδό τους προς τον κόμβο αεροδρομίου. Στις Σέρρες όσοι δεν αφιχθούν στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσουν αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας μέσα στην πόλη, ενώ τονίζεται ότι στην Καστοριά, την Εορδαία, τη Νάουσα και σε άλλες περιοχές έχουν στηθεί μπλόκα αγροτών.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας

Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφάσισαν χθες στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να πετύχουν τα αιτήματά τους.

Έτσι, από σήμερα τα μπλόκα όλης της Θεσσαλίας συντονισμένα, στις 4 μμ, θα αποκλείουν ταυτόχρονα, το σημείο στο οποίο βρίσκονται σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο.

Αναλυτικά:

οι αγρότες της Καρδίτσας θα αποκλείσουν τον Ε-65

οι αγρότες της Λάρισας στο μπλόκο του Πλατύκαμπου θα αποκλείσουν την ΠΑΘΕ

οι αγρότες της Μαγνησίας θα αποκλείσουν την παλαιά εθνική οδό Λάρισας - Βόλου στο Στεφανοβίκειο

Οι αγρότες θα καταλάβουν το οδόστρωμα πεζή, χωρίς τα τρακτέρ.

Επίσης, το απόγευμα στις 18:00 οι αγρότες της Καρδίτσας θα μπουν στο κέντρο της πόλης με τα τρακτέρ.

Ταυτόχρονα, αποστέλλουν τα αιτήματά τους στο Μέγαρο Μαξίμου ώστε να τα επεξεργαστεί η κυβέρνηση και να οριστεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Πρόκειται για αιτήματα στα οποία συμφωνούν τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα.

Επιπλέον, οι Θεσσαλοί αγρότες αποφάσισαν να κατεβούν στην Agrotica το Σάββατο και να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι, στην βόρεια είσοδο της έκθεσης.

Οι αγρότες της Αχαΐας θα περάσουν με τα τρακτέρ τους μέσα από την Πάτρα για να καταλήξουν στο κτίριο της Περιφέρειας στη Νέα Εθνική Οδό, προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Μαρινάκης: Εξετάζεται το θέμα του αγροτικού πετρελαίου

Μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε για την χθεσινή εξαγγελία του πρωθυπουργού από τον ΣΚΑΪ 100,3 και την αύξηση της πρώτης αρωγής από 5.000 έως 10.000 ευρώ ανά αγρότη της Θεσσαλίας που έχει υποστεί ζημιές.

«Μία από τις βασικές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι η επίσπευση μεγαλύτερου μέρους της προκαταβολής έναντι της οριστικής αποπληρωμής… για να ενισχυθεί η ρευστότητα των αγροτών. Εκεί που είχαν πάρει δηλαδή 2.000 ευρώ, όσοι μπουν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου στην πλατφόρμα και κάνουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προκαταβολή δεν θα είναι 2000 ευρώ, αλλά θα αυξηθεί και θα πάει από 5.000 έως και μέχρι 10.000 ευρώ» είπε.

Σε ερώτηση πώς θα οριστεί το μέγεθος της ζημιάς απάντησε: «Υπάρχει μια κλίμακα με βάση τα όσα αρχικά ανακοινώθηκαν μετά τον Daniel και ο λόγος που αρχικά ήταν 2.000 ευρώ και τώρα μεγαλώνει είναι γιατί έχουν γίνει οι πρώτες εκτιμήσεις και είναι ένα ποσό το οποίο φαίνεται ότι είναι η ελάχιστη ζημιά και έτσι έχει νόημα να πάει εκεί η προκαταβολή και στη συνέχεια προφανώς αν υπάρχει και κάτι περισσότερο, θα καταβληθεί».

«Τα αιτήματα δεν είναι μόνο τα θέματα της αρωγής είναι και το πετρέλαιο που ειδικά για τους αγρότες είναι ζωτικής σημασίας. Έγινε δύο χρονιές και προφανώς και εξετάζει η κυβέρνηση αυτό να επαναλαμβάνεται όποτε υπάρχει αυξημένη ανάγκη» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης αναφερομενος στο ενδεχόμενο επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου στους αγρότες.

«Οι παροχές της κυβέρνησης αυτής εξετάζονται συνεχώς. Δίνονται έξτρα χρήματα είτε σε αγρότες είτε σε άλλους επαγγελματίες από το πλεόνασμα της υπεραπόδοσης της οικονομίας» είπε.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης έστειλε μήνυμα στους αγρότες και ζήτησε να πέσουν οι τόνοι από όλες τις κατευθύνσεις: «Όσο σοβαρά κι αν είναι τα αιτήματα μιας επαγγελματικής ομάδας, δεν πρέπει να οδηγούν στην τιμωρία του συνόλου των πολιτών και να παραβιάζουν τα δικαιώματα της κοινωνίας. Νομίζω ότι έχει αποδείξει η κυβέρνηση αυτή ότι προσπαθεί χωρίς να οδηγεί στην ακραία ένταση, να επιλύει τα προβλήματα».

