ΔΥΠΑ: 5.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για τους άνεργους άνω 55 ετών

Το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων, ηλικίας 55 ετών και άνω, επεκτείνεται με 5.000 νέες προσφερόμενες θέσεις, συνολικού προϋπολογισμού 117 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για τη στήριξη των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας, που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Μετά την κάλυψη των 15.000 θέσεων, που είχαν διατεθεί αρχικά, το πρόγραμμα επεκτείνεται και βελτιώνεται με τις εξής ρυθμίσεις:

Δυνητικοί ωφελούμενοι πλέον ορίζονται όλοι οι άνεργοι, ηλικίας 55 ετών και άνω και απαλείφεται η προϋπόθεση της μακροχρόνιας εγγεγραμμένης ανεργίας (12+ μήνες), που ίσχυε έως τώρα.

-Μπορούν να συμμετάσχουν ωφελούμενοι που έχουν ξεπεράσει το ηλικιακό όριο των 67 ετών και δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης.

Εντάσσονται στο πρόγραμμα ως δικαιούχοι και οι επτά ενιαίες αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα έχει ενισχυθεί και βελτιωθεί ήδη δύο φορές και, πλέον, με την αύξηση των 5.000 θέσεων, θα έχει προσφέρει συνολικά 20.000 θέσεις εργασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 ευρώ μηνιαία.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από ένα ευρύ φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι έχει ενταχθεί πλήθος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, (όπως δήμοι, Περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας κ.λπ.) στο σύνολο της επικράτειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

