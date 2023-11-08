Με την υπογραφή της Σύμβασης για την προμήθεια 2.975 μεγάλων δέντρων σε χώρους και σημεία του Δήμου Αθηναίων που επηρεάζονται από τις εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό, ολοκληρώνεται η υλοποίηση του σχεδιασμού που αποτυπώθηκε στο Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο είχαν υπογράψει από τον Μάρτιο του 2022 ο Δήμος Αθηναίων, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Αττικό Μετρό Α.Ε και η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.

«Το μνημόνιο εξασφαλίζει αφενός την ανεμπόδιστη πρόοδο των εργασιών, καθώς είναι ένα αδιαπραγμάτευτο έργο υψηλότατης περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας και αφετέρου τον σεβασμό στη λειτουργία της πόλης και την κατ’ ελάχιστο διατήρηση του πράσινου ισοζυγίου κατά τη διάρκεια των εργασιών» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια στα Εξάρχεια, από κατοίκους που διαμαρτύρονται για την κοπή των δέντρων στην πλατεία, προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες κατασκευής του μετρό.

Πρακτικά όλες οι αγωνίες έχουν απαντηθεί:

*Με το Μνημόνιο που συνυπέγραψαν η Αττικό Μετρό, το Υπουργείο Μεταφορών και ο Δήμος Αθηναίων και στο οποίο περιγράφονται οι υποχρεώσεις κάθε μέρους. Μνημόνιο που υπερψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και από τις παρατάξεις που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ.

* Με την από 28/06/23 δημοπράτηση του έργου για την προμήθεια των νέων δέντρων.

* Με τη μεταφύτευση των υπαρχόντων δέντρων σε προκαθορισμένα σημεία. (Επισυνάπτεται ο σχετικός σχεδιασμός της υπηρεσίας πρασίνου).

* Με την προκήρυξη των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για την τελική μορφή που θα λάβουν -μετά την ολοκλήρωση των έργων του Μετρό- οι τρεις εμβληματικές πλατείες Κολωνακίου, Εξαρχείων και Κυψέλης, καθώς και οι χώροι μπροστά από τους σταθμούς «Ακαδημίας», «Ευαγγελισμού», «Αλεξάνδρας» και «Δικαστήρια».

* Με την πρόβλεψη για μεταφορά και τοποθέτηση ή αποθήκευση και φύλαξη των γλυπτών και των έργων τέχνης σε χώρους που υποδεικνύει ο Δήμος Αθηναίων.

* Με την αντίστοιχη πρόβλεψη και για τον αστικό εξοπλισμό.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, αναφέρει: «Με το μετρό δεν παίζουμε. Γι αυτό εγκαιρως δρομολογήσαμε τις αναγκαίες λύσεις. Εδώ και καιρο. Με σχέδιο, στοχοθεσία και συνέπεια. Μακριά από σκιαμαχίες και λαϊκισμούς. Το δίλημμα «μετρό ή δέντρα» είναι τεχνητό, είναι ψευδές και επιπλέον πάλιωσε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.