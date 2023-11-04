Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 10 Νοεμβρίου

Συνολικά 75,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 90.180 δικαιούχους, από τις 6 έως τις 10 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

- από τις 6 έως τις 10 Νοεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 23,8 εκατ. ευρώ σε 1.060 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

- στις 7 Νοεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 13,8 εκατ. ευρώ σε 33.120 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 19 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων,

- 18 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

