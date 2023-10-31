Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ΔΥΠΑ για ολοκλήρωση του έργου Erasmus+ ENTRnet

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για το πρωτοποριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ENTRnet, στο οποίο συμμετέχει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του έργου ENTRnet, το οποίο εστιάζει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Το έργο ENTRnet έχει κύριο σκοπό την υποστήριξη ίδρυσης νέων εθνικών ή περιφερειακών δικτύων φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στο Βέλγιο και στη Ρουμανία, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των συγκεκριμένων χωρών στην ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Επιπρόσθετα, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, θα υποστηριχθούν οι φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, για να βελτιώσουν την ικανότητά τους να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής νοοτροπίας και των δεξιοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκαν διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης για θέματα επιχειρηματικότητας από τους εταίρους του προγράμματος.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, τόνισε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να συνεργαστούν στενά μεταξύ τους και να υποστηρίξουν τους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων για την προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα. Όπως είπε, για τη ΔΥΠΑ, αυτό σημαίνει ενσωμάτωση των νέων εργαλείων στα προγράμματα επιδότησης νέας επιχειρηματικότητας, καθώς και στις ΕΠΑΣ και στα ΙΕΚ, αφού πολλοί απόφοιτοι ξεκινούν δικές τους επιχειρήσεις.

Ο Α΄ αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ και μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), Ιωάννης Βαφειαδάκης, περιέγραψε τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την υφιστάμενη κατάσταση της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, τα οποία κωδικοποιούνται ως εξής:

«- Χαμηλή συμμετοχή των πολιτών στην εκπαίδευση ενηλίκων.

- Μη ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων και, κατά συνέπεια, έλλειψη ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής και στρατηγικής που να περιλαμβάνει όλους τους φορείς.

- Έλλειψη συνεργειών και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εκπαίδευση ενηλίκων μεταξύ των φορέων του κράτους, των κοινωνικών εταίρων και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

- Χαμηλός βαθμός σύνδεσης της εκπαίδευσης ενηλίκων με την οικονομία και την επιχειρηματικότητα.

- Έλλειψη κουλτούρας εκπαίδευσης ενηλίκων».

Σύμφωνα με τον κ. Βαφειαδάκη, «η επιχειρηματικότητα δεν αφορά μόνο την ίδρυση και τη λειτουργία επιχειρήσεων ή την αυτοαπασχόληση. Θα πρέπει να κατανοηθεί και ως η ικανότητα να μετατρέπουμε τις ιδέες σε πράξη. Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα βοηθά τους νέους να αναπτύξουν την ικανότητα να αναζητούν και να εντοπίζουν ευκαιρίες. Θα έπρεπε να αποτελεί μία βασική ικανότητα οποιουδήποτε ενήλικα. Επομένως, είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης ενηλίκων».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Βαφειαδάκης υπογράμμισε ότι το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, ως φορέας που έχει γνώση του επιχειρηματικού τοπίου της χώρας και έχοντας συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα αυτή, προχώρησε στην ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας για την υλοποίηση του Erasmus+, με τίτλο Ανάπτυξη Εθνικών Δικτύων των Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της Επιχειρηματικότητας/ENTRnet, με τη συμμετοχή εταίρων από τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και Ρουμανία).

Στην εκδήλωση συμμετείχε, μεταξύ άλλων, η διευθύνουσα σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), Γεωργία Ρεμπούτσικα, η οποία ανέφερε ότι η διά βίου μάθηση παίζει σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας.

Από την πλευρά της, η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ, Αθανασία Θεοδωρίδου, σημείωσε ότι οι κύριες δράσεις του έργου είναι η δημιουργία εθνικών δικτύων φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας στις χώρες των εταίρων του προγράμματος, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και των εθνικών δικτύων τους, η ανάπτυξη και η πιλοτική δοκιμή εθνικών σχεδίων δράσης, με στόχο τη δικτύωση, καθώς και η ανάπτυξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών ενοτήτων με θεματικές που αφορούν στην επιχειρηματικότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.