Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι έλεγχοι ποιότητας των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, που θα ενισχύσουν τον στόλο των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Γιάννη Ξιφαρά και της Επιτροπής Παραλαβής Λεωφορείων και Παρελκόμενων του διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ΟΣΥ ΑΕ, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Yutong International Holding», στην Κίνα.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν ο έλεγχος του πρότυπου λεωφορείου και των παρελκόμενων συσκευών, δηλαδή του φορτιστή και της κινητής μονάδας έκτακτης φόρτισης, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούν τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες Τρίτη , όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και συμπληρώθηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα επιθεώρησης του λεωφορείου, με τα οποία εκκινεί η μαζική παραγωγή των οχημάτων.

Υπενθυμίζεται, ότι την προηγούμενη Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε στο Πεκίνο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας με τη Διοίκηση του κινεζικού ομίλου, «Yutong», συζητήθηκε η πορεία ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων για την έγκαιρη προμήθεια των λεωφορείων και επιβεβαιώθηκε ότι τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, παραμένουν σταθερά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

