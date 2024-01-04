Βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν τα οικονομικά πεπραγμένα της «Κιβωτού του Κόσμου» απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του ιδρυτή του ΜΚΟ πατέρα Αντωνίου και της συζύγου του.

Με το πέρας της έρευνας που διενέργησε επί σειρά μηνών, για την οικονομική διαχείριση της «Κιβωτού», ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας, Σταματίας Γεωργαντή, για τα κακουργήματα της απιστίας, της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος. Σύμφωνα με την δίωξη η πρεσβυτέρα φέρεται να έχει τελέσει τα αδικήματα της απιστίας και της υπεξαίρεσης ως φυσικός αυτουργός ενώ στον κληρικό σύζυγό της αποδίδεται ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις. Και οι δύο βαρύνονται με πράξεις που αφορούν ξέπλυμα χρημάτων.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, κατηγορούμενοι για αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος είναι επίσης ένα πρόσωπο του οικογενειακού κύκλου των βασικών κατηγορουμένων καθώς και ένας πρώην εργαζόμενος στον ΜΚΟ.

Το αδίκημα αφορά συνέργεια σε πλημμεληματική υπεξαίρεση και όσον αφορά τον υπάλληλο σχετίζεται με τη φερόμενη επιστροφή μέρους του μισθού του (30.000 ευρώ) στο ταμείο της «Κιβωτού». Για τον συγγενή των βασικών κατηγορουμένων η κατηγορία αφορά το ποσό των 57.000 ευρώ που εντοπίστηκαν σε θυρίδα του.

Τόσο ο κληρικός όσο και η σύζυγός του στις εξηγήσεις που κλήθηκαν να δώσουν στον εισαγγελέα φέρονται να αρνήθηκαν κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Στη δικογραφία αναφέρεται ότι το ζευγάρι εμφανίζει τεράστιες δαπάνες χωρίς αιτιολογία, όπως η αγορά ακινήτου στην Πωγωνιανή και τα έξοδα για τις επισκευές που έγιναν σε αυτό. Η κατηγορία της απιστίας πλην αυτών των δεδομένων φαίνεται να σχετίζεται και με εκταμιεύσεις 2.000.000 ευρώ από τα ταμεία της Κιβωτού για τα οποία δεν υπάρχουν παραστατικά. Κατά τις εισαγγελικές αρχές τα χρήματα αυτά εκταμιεύτηκαν για άλλους σκοπούς από αυτούς που υπηρετεί η οργάνωση.

Η υπεξαίρεση που βαρύνει τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα αφορά τα χρήματα και τιμαλφή ύψους περίπου 470.000 ευρώ που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της οργάνωσης που χρησιμοποιούσε ο πατέρας Αντώνιος, αλλά και τα χρήματα, τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες που εντοπίστηκαν σε θυρίδες. Τέλος αφορά και ποσό 300.000 ευρώ που φέρεται να λείπει από τα διαθέσιμα της οργάνωσης.

Η υπόθεση πλέον ανατέθηκε σε ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

