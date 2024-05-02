Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 2 Μαΐου 1919 - Η ελληνική απόβαση στη Σμύρνη - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Από τα ξημερώματα, χιλιάδες Έλληνες της Σμύρνης συνωστίζονταν στην προκυμαία για να υποδεχτούν τον ελληνικό στρατό. Όταν, στις 7, το πρώτο υπερωκεάνιο φάνηκε να μπαίνει στο λιμάνι, χιλιάδες σημαίες ξεδιπλώθηκαν

Σαν σήμερα

  • 1919 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ 

Σαν σήμερα

Τα ελληνικά στρατεύματα αποβιβάζονται στη Σμύρνη. Λαός και στρατός είχαν γίνει ένα, ενώ ξεχείλιζαν και από τις δύο πλευρές η συγκίνηση και ο ενθουσιασμός. Κατά μήκος της προκυμαίας της Σμύρνης είχε συγκεντρωθεί ένας μεγάλος αριθμός φορτηγίδων, προκειμένου να επιτευχθεί η ταχεία αποβίβαση των στρατευμάτων.

Αγήματα του «Γ. Αβέρωφ» προσπαθούσαν επί ματαίω να καταστήσουν δυνατή την κίνηση των στρατευμάτων στον παραλιακό δρόμο, καθώς ολόκληρη η προκυμαία της Σμύρνης, από το τηλεγραφείο μέχρι την Πούντα, παρουσίαζε εικόνα στρατοπέδου. Μπροστά στη Λέσχη των Κυνηγών στεκόταν ο μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος μαζί με τον ιερό κλήρο και ευλογούσε τα στρατιωτικά τμήματα που αποβιβάζονταν.

  • 1977 Ο ΡΙΤΣΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΕΝΙΝ 

Σαν σήμερα

Ο Γιάννης Ρίτσος τιμάται στη Μόσχα με το Διεθνές Βραβείο Λένιν για την Ειρήνη. Η απονομή του βραβείου στον Έλληνα ποιητή είχε παγκόσμια απήχηση, όπως άλλωστε είχε και το έργο του, αλλά και η αγωνιστική του διαδρομή. 

  • 1998 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Σαν σήμερα

Ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • 1941 ΠΕΘΑΝΕ Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ 

Σαν σήμερα

Πηνελόπη Δέλτα, Ελληνίδα συγγραφέας έργων για παιδιά και νέους, αλλά και προσωπικότητα με ζωηρή συμμετοχή στα εθνικά θέματα και τα γεγονότα του καιρού της.

Πηγή: skai.gr

