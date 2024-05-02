Σαν σήμερα: 2 Μαΐου 1919 - Η ελληνική απόβαση στη Σμύρνη - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

-
1919 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
Τα ελληνικά στρατεύματα αποβιβάζονται στη Σμύρνη. Λαός και στρατός είχαν γίνει ένα, ενώ ξεχείλιζαν και από τις δύο πλευρές η συγκίνηση και ο ενθουσιασμός. Κατά μήκος της προκυμαίας της Σμύρνης είχε συγκεντρωθεί ένας μεγάλος αριθμός φορτηγίδων, προκειμένου να επιτευχθεί η ταχεία αποβίβαση των στρατευμάτων.
Αγήματα του «Γ. Αβέρωφ» προσπαθούσαν επί ματαίω να καταστήσουν δυνατή την κίνηση των στρατευμάτων στον παραλιακό δρόμο, καθώς ολόκληρη η προκυμαία της Σμύρνης, από το τηλεγραφείο μέχρι την Πούντα, παρουσίαζε εικόνα στρατοπέδου. Μπροστά στη Λέσχη των Κυνηγών στεκόταν ο μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος μαζί με τον ιερό κλήρο και ευλογούσε τα στρατιωτικά τμήματα που αποβιβάζονταν.
1977 Ο ΡΙΤΣΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΕΝΙΝ
Ο Γιάννης Ρίτσος τιμάται στη Μόσχα με το Διεθνές Βραβείο Λένιν για την Ειρήνη. Η απονομή του βραβείου στον Έλληνα ποιητή είχε παγκόσμια απήχηση, όπως άλλωστε είχε και το έργο του, αλλά και η αγωνιστική του διαδρομή.
1998 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1941 ΠΕΘΑΝΕ Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ
Πηνελόπη Δέλτα, Ελληνίδα συγγραφέας έργων για παιδιά και νέους, αλλά και προσωπικότητα με ζωηρή συμμετοχή στα εθνικά θέματα και τα γεγονότα του καιρού της.
