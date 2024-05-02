Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα... με υγεία!! Άστατος καιρός Μ.Παρασκευή και Μ.Σάββατο, σαφώς καλύτερος ο καιρός το Πάσχα, καλοκαιρία Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Μ. Πέμπτη τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι απόγευμα στα  Ηπειρωτικά ορεινά , και κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη.  Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο  Α   3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο  Β 4 με 6 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα  Ηπειρωτικά  έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως  23 με 24 βαθμούς 

Τη   Μ. Παρασκευή, στα Δυτικά – Κεντρικά και Βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη.  Άνεμοι Δ  4 με 6 μποφόρ και στο Ν Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η  θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δ και τα Βόρεια

Το  Μ Σάββατο, στα Δ – Κ – τα Β  και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά  με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στα Α και Ν. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ  4 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Τέλος, την Κυριακή του Πάσχα, το πρωί στο Κ και Ν Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Βόρεια ορεινά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι Β 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. λίγη συννεφιά.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Πιθανότητα για τοπικές μπόρες το απόγευμα. Άνεμοι: Ν 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark