Σήμερα Μ. Πέμπτη τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά , και κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο Β 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 24 βαθμούς

Τη Μ. Παρασκευή, στα Δυτικά – Κεντρικά και Βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι Δ 4 με 6 μποφόρ και στο Ν Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δ και τα Βόρεια

Το Μ Σάββατο, στα Δ – Κ – τα Β και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στα Α και Ν. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Τέλος, την Κυριακή του Πάσχα, το πρωί στο Κ και Ν Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Βόρεια ορεινά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι Β 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Πιθανότητα για τοπικές μπόρες το απόγευμα. Άνεμοι: Ν 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς.

