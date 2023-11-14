«Είπα ψέματα για τον π. Αντώνιο, ποτέ δε με πείραξε» λέει τώρα ο καταγγέλλων για την ασέλγεια – Ανατροπή στην υπόθεση της «Κιβωτού»

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση του π. Αντωνίου και της Κιβωτού του Κόσμου. Σύμφωνα με όσα φέρνει στο φως της δημοσιότητας σήμερα, αποκλειστικά το TheNewspaper.gr, χθες η πλευρά του αγαπητού κληρικού κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα στην ανακρίτρια για τα αδικήματα της ασέλγειας σε ανήλικους, κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί ύστερα από δύο καταγγελίες τροφίμων της δομής.

Όμως, ένα νέο βίντεο και δύο νέες επιστολές έρχονται να ανατρέψουν την υπόθεση που προκάλεσε ταραχή όταν ξέσπασε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με βιντεοληπτικό υλικό και γραπτή επιστολή που απέστειλε ο ένας εκ των δύο καταγγελλόντων, έχει πει ψέματα για τα περιστατικά παρενόχλησης από τον πατέρα Αντώνιο, παρασυρόμενος από σχέδιο που είχαν εξυφάνει προκειμένου να καταστραφεί η Δομή.

Στην ιδιόχειρη επιστολή του, ο 16χρονος τρόφιμος της “Κιβωτού του κόσμου” και ένας εκ των βασικών κατηγόρων του ιερέα αναφέρει:

«Γράφω αυτό το κείμενο γιατί θέλω να πω την αλήθεια και νιώθω τύψεις για όλον αυτό τον πανικό που έχω δημιουργήσει και το κακό που έχω δημιουργήσει στο πάτερ Αντώνιος και στην κιβωτό ίσα ίσα ο πάτερ ποτέ δεν με έχει πειράξει και μου έχει φερθεί σαν πατέρας μου και θέλω να ζητήσω ένα τεράστιο συγνώμη και με κάποιον τρόπο θέλω αυτό να πάει στα χέρια του για όλο αυτό το κακό που δημιούργησα χωρίς να το θέλω γιατί και εγώ σαν χαζός άκουσα και έπεσα σε παγίδα του γ***** διότι μου έταξε ότι θα πάρω λεφτά και θα πάω στην μαμά μου και θα κάνω ότι γουστάρω και πάλι χίλια συγνώμη πάτερ Αντώνιε».

«Είπε ψέματα το παιδί μου, ποτέ δεν άπλωσε χέρι πάνω του ο π. Αντώνιος»

Παράλληλα, επιστολή έστειλε και η μητέρα του 16χρονου τρόφιμου, η οποία με δηλώσεις της στα ΜΜΕ στοχοποιούσε και κατηγορούσε ευθέως τον π. Αντώνιο ως υπαίτιο της παρενόχλησης του γιου της.

«Ονομάζομαι Ε. Κ. είμαι η μητέρα του Β. που τον φιλοξενείτε στη δομή Κιβωτό στο Βόλο σε μία επίσκεψη που πήγα να τον δω μου εμπιστεύτηκε πως ουδέποτε δε άπλωσε χέρι ο πάτερ Αντώνιος και όλα αυτά για βιασμούς που με βάλανε και είπα ήτανε ψέμα που οργανώσανε κάτι παιδιά από τη κιβωτό και μου τάξανε ότι με αυτό τον τρόπο θα πάω πίσω στη μητέρα μου που το θέλω πολύ και από τι μου είπε για ένα όνομα για κάποιον γ***** και είμαι υποχρεωμένη να τα αναφέρω όλα αυτά γιατί δεν θέλω να την πληρώσουνε αθώοι άνθρωποι» (Σφραγίδα και βεβαίωση ΚΕΠ Λάρισας με ημερομηνία 17.10.2023).

«Με διώξανε από την Κιβωτό επειδή δεν κατέθεσα όσα ήθελαν κατά του π. Αντωνίου»

Σημαντικό είναι και το ιδιόχειρο σημείωνα (με ημερομηνία 26.10.2023) της Σ. Γ. που μεταξύ άλλων δηλώνει ότι την πλησίασε ο βασικός καταγγέλλων, αλλά και στελέχη της νέας διοίκησης για να καταγγείλει ψευδώς τον ιερέα και επικεφαλής της “Κιβωτού του κόσμου” και λόγω της άρνησής της την εκδιώξανε. Μιας κοπέλας που δηλώνει ότι φοβάται μεν, αλλά δεν διστάζει να πει την αλήθεια της.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει επί λέξη:

«Είμαι η Σ. Γ., σήμερα είναι 26/10/2023 και θέλω να καταθέσω την δικιά μου αλήθεια σε σχέση με τα γεγονότα της Κιβωτού. Είμαι 19 ετών, βρισκόμουν στο σπίτι φιλοξενίας του Πειραιά με εισαγγελική παρέμβαση το 2014. Μεγάλωνα με αγάπη, ασφάλεια και στοργή. Πιο συγκεκριμένα, λάμβανα φροντίδα και απεριόριστη αγάπη από τον Πάτερ και την πρεσβυτέρα. Πήγαινα φροντιστήριο ελληνικών και αγγλικών και φοιτούσα σε ιδιωτικό σχολείο. Εμείς τα παιδιά συμμετείχαμε σε δραστηριότητες ανθρωπιστικού χαρακτήρα και λαμβάναμε συμβουλές για την ζωή. Όταν ενηλικιώθηκα έλαβα υποστήριξη καθώς η παλιά διοίκηση κάλυψε τα πρώτα μου έξοδα, μου νοίκιασε σπίτι στην Κυψέλη και μου παρείχε έπιπλα και τρόφιμα. Παράλληλα, δέχθηκα και ψυχολογική υποστήριξη με όλα τα έξοδα καλυμμένα από την παλαιά διοίκηση. Όταν ξέσπασε όλη αυτή η κατάσταση, η ίδια ανάρτησα ένα κείμενο για την ψευδομαρτυρία και αυτό στάλθηκε και δημοσιοποιήθηκε αργότερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διανούσα μια δύσκολη περίοδο με τα οικονομικά μου οπότε επέλεξα να συνεργαστώ με την καινούργια διοίκηση γιατί χρειαζόμουν άμεση βοήθεια. Οι όροι συνεργασίας ήταν οι εξής: να απομακρυνθώ από τα στελέχη της παλιάς διοίκησης και να δείξω στους υπόλοιπους ότι υποστηρίζω τις απόψεις των παιδιών που κατέθεσαν κατά του πατρός. Η πίεση της καινούργιας διοίκησης με τον καιρό συνεχιζόταν και γινόταν πιο έντονη. Επικρατούσε μια μορφή εμφυλίου πολέμου στο κτήριο της Κιβωτού και υπήρχαν περιστατικά βίας, όπως για παράδειγμα με τον Ν. Τ. και το περιστατικό οδηγήθηκε στις αρχές αφού σε καμία περίπτωση η βία δεν είναι λύση. Ο κύριος Γ.*. μου είχε κλείσει ραντεβού με δικηγόρο να καταθέσω και όταν αρνήθηκα μου ανακοίνωσε την ημερομηνία λήξης της συνεργασίας. Οι συνέπειες ήταν να φύγω από την στέγη που μου παρείχαν και να μην λαμβάνω κάποια οικονομική ή υλική βοήθεια. Τα παιδιά που κατέθεσαν κατά του πατρός, συγκεκριμένα, η Κ., ο Α. και ο Π., με παρακαλούσαν να καταθέσω κατά και να προσέξω τι θα πω για να μην τους <<κάψω>>. Ο ίδιος ο 19χρονος, είχε έρθει στο Σύνταγμα να μου μιλήσει και μπερδευόταν και μου άλλαζε συνεχώς τις λεπτομέρειες για τα περιστατικά ασέλγειάς του, εκεί αντιλήφθηκα ότι λέει ψέματα και σταμάτησα οποιαδήποτε επαφή και επικοινωνία μαζί του. Είχα δεχθεί αρκετές απειλές που με έκαναν να δειλιάσω και να μην πω την αλήθεια μου. Για αυτό για λόγους ασφαλείας μετακόμισα Ίλιον με την βοήθεια της Εξέλιξης της ζωής. Όταν συνειδητοποίησα ότι και αυτοί με πίεζαν με την υπόθεση αφού εργάζεται μάρτυρας κατά του πάτερ, η Τ.*., τσακώθηκα και μου λήξανε την συνεργασία και έτσι έχασα και τα δίδακτρα και την δουλειά μου θέλω να τονίσω ότι η Εξέλιξη ζωής συνεργάζεται με την καινούργια διοίκηση και από ό,τι φαίνεται είχαν τον ίδιο σκοπό να καταθέσω κατά της παλιάς διοίκησης μέσω ψυχολογικής πίεσης. Ήθελαν να καταθέσω για περιστατικά βίας στον Πειραιά και όσο μου ήταν επιτρεπτό βάσει χρονολογίας να ισχυριστώ ότι ήμουν μπροστά σε περιστατικά που αφηγείται ο Γ* και να τον βοηθήσω στην κατάθεσή του. Έχω κάποιες επικοινωνίες με τα ανήλικα παιδιά του Πειραιά και μαθαίνω από έγκυρες πηγές ότι έχουν σεξουαλικές επαφές με ενηλίκους και καπνίζουν με γνώση των παιδαγωγών τους. Έτυχε, συγκεκριμένα, να πετύχω πηγαίνοντας στην πρώην δουλειά μου, την Μ.*. (ανήλικη) χωρίς λεφτά, εισιτήριο και συνοδό να πηγαίνει με προαστιακό στο Κιάτο στον αδελφό της, εντελώς μπερδεμένη με όλα αυτά θέλω να τονίσω την στάση που κρατά η καινούργια διοίκηση παραμελώντας τα παιδιά με μόνο της σκοπό το κέρδος και με την σειρά μου να μοιραστώ την αλήθεια γιατί η παλιά διοίκηση και ο Πάτερ είναι αθώοι και μας αγαπάνε πραγματικά και θέλουν μόνο το καλό μας. Τέλος, φοβάμαι που εκφράζω την αλήθεια γιατί όπως ανέφερα είχα δεχθεί απειλές και στο παρελθόν».

Η επιστολή φέρει Σφραγίδα και βεβαίωση ΚΕΠ.

«ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΗΚΕ Ο Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ – ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ»

Ένα ακόμη σημαντικό για τη συγκεκριμένη υπόθεση ιδιόγραφο έγγραφο σημείωμα είναι αυτό του Γ. Σ. με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2023. Ενός παιδιού που επίσης γνωρίζει πολλά και ο ίδιος δηλώνει τη σεξουαλικότητά του. Στο εν λόγω προσκομιζόμενο τετρασέλιδο ιδιόγραφο σημείωμα του, αναφέρει τα ακόλουθα με τον δικό του ευθύ και κατηγορηματικό τρόπο:

«Ονομάζομαι Γ. Σ., είμαι 20 ετών και είμαι στη Κιβωτό του Κόσμου από την ηλικία των 10 ετών. Η ζωή μου είχε αλλάξει πολύ από τη στιγμή που μπήκα στην Κιβωτό από τους ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν να σταθώ γερά στα πόδια μου και να φτιάξω την ζωή μου. Η Κιβωτός για εμένα είναι ένα σπίτι το οποίο μου προσέφερε αγάπη, φροντίδα, μόρφωση και πάνω απ’ όλα να βάζω στόχους στην ζωή μου για ένα καλύτερο μέλλον. Προσωπικά εγώ περνούσα πολύ όμορφα στην Κιβωτό. Μου δινότανε η ευκαιρία να κάνω πράγματα που στο σπίτι μου δεν τα έκανα ποτέ μου. Με πήγαινε εκδρομές, μου πλήρωνε εξωσχολικές δραστηριότητες, μου αγόραζε καινούρια ρούχα και παπούτσια που δυστυχώς η οικογένειά μου δεν μπορούσε να μου τα παρέχει. Κάναμε μουσική, χορό, θέατρο και άλλες πολλές δραστηριότητες. Κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε διακοπές με τα άλλα παιδιά. Συναντιόμασταν όλα τα παραρτήματα και γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον και κάναμε φιλίες.

Γνωρίζω πολύ προσωπικά κάποιους συγκεκριμένους καταγγέλλοντες κατά του Πατρός Αντωνίου και θέλω να πω την άποψή μου για αυτούς. Αυτοί οι οποίοι κατήγγειλαν τον πάτερ είναι ο Π.Γ. ο οποίος γενικά έλεγε πολλά ψέματα που ήταν εύκολο και ήθελε να φαίνεται καλός αλλά από πίσω ήταν ο χειρότερος. Έχει πει τόσα ψέματα για τον Πάτερ ενώ τον έχει βοηθήσει τόσο πολύ και το αντάλλαγμά του ήταν να πει πως του ασκούσε βία ο Πάτερ, ασκούσε ασέλγεια πάνω του και τον είχε ως υπηρέτη του. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα διότι στα γεγονότα που αναφέρει και καλά, ήμουν παρών και εγώ ο ίδιος. Τι εννοώ. Για την ασέλγεια είχε πει πως όταν πηγαίναμε για μπάνιο το καλοκαίρι του 2021 που ήμουνα και εγώ με τον πάτερ και τα άλλα παιδιά σε ημερήσια εκδρομή στην Σαλαμίνα και λίγο παλαιότερα στην Ήπειρο και στην Χίο, πως τον ακουμπούσε στην θάλασσα μέσα σε ακατάλληλα σημεία και του κατέβαζε το μαγιό. Ποτέ μου δεν είδα κάτι ανάρμοστο, ποτέ δεν απομακρυνότανε ο πάτερ με κάποιο παιδί. Η διαδικασία ήταν να είμαστε όλοι γύρω του σε κάποια απόσταση και να παίζουμε τα παιδιά μεταξύ μας και να κολυμπάμε. Πάντα μέσα στην θάλασσα ήμασταν αρκετά παιδιά και παιδαγωγοί.

Βασικά αν ήθελε να ασελγήσει σε κάποιο παιδί ο πάτερ θα του ήταν πιο εύκολο να το κάνει πάνω μου, γνωρίζοντας την σεξουαλικότητά μου και θα ένιωθε πιο άνετα. Αλλά ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο και ποτέ δεν θα έκανε κάτι αντίστοιχο. Το ψέμα του φαίνεται και από το γεγονός ότι μετά από όλα αυτά που είχε πει ο Γ. προσπαθούσε να παρασύρει και άλλα παιδιά από τα υπόλοιπα παραρτήματα. Πιο συγκεκριμένα, ξέρω ότι από το καλοκαίρι είχε το ελεύθερο από κάποιους εργαζόμενους που εργάζονται μέχρι και σήμερα στην Κιβωτό, να μπαινοβγαίνει κρυφά στις δομές του Βόλου και της Χίου και αυτό το ξέρω γιατί ο ίδιος μου το είπε τον Νοέμβριο του 2022 στην Αθήνα. Μου είπε επίσης, ότι έπεισε τον Β. να καταθέσει ψέματα τάζοντάς του ότι θα φροντίσει να γυρίσει στη μητέρα του.

Επίσης, ποτέ δεν είδα κάποιο παιδί να υπηρετεί τον πάτερ. Ό,τι χρειαζόταν υπήρχε η σύζυγός του η πρεσβυτέρα ή οι συνεργάτες του.

Γνωρίζοντας τον Α. Μ., ξέρω ότι ήταν πολύ φίλοι με τον Γ. και ότι θα του έλεγε οποιοδήποτε ψέμα του έλεγε να πει. Ήταν πολύ φιλοχρήματος και τεμπέλης και για να κερδίσει κάποια χρήματα χωρίς κόπο δεν θα είχε καμία ηθική αναστολή.

Τον Β. τον ήξερα από την κοινή συμβίωσή μας στην δομή της Πωγωνιανής παλαιότερα. Ήταν γενικά ήσυχος και συνεργάσιμος αλλά είχε πολύ μεγάλη επιθυμία να γυρίσει στην μητέρα του την οποία υπεραγαπούσε. Όλοι το ξέραμε αυτό.

Σχετικά με σωματική βία ποτέ δεν έχω δει κάποιον παιδαγωγό ή υπεύθυνο να τραμπουκίζει, να απειλεί ή να χτυπά κάποιο παιδί. Όλα τα θέματα που υπήρχαν τα συζητούσαμε με αγάπη και πολύ κουβέντα. Στο περιστατικό με την Ευγενία ήμουν στην δομή εκείνο τον καιρό και ξέρω την Ευγενία σαν ένα πολύ δύσκολο κορίτσι με πολλά ψυχολογικά θέματα. Δεν θα δίσταζε να κακολογήσει και να προσπαθήσει να ενοχοποιήσει οποιονδήποτε παιδαγωγό γιατί τους μισούσε. Το ίδιο και άλλα παιδιά. Ερχόμενα στην Κιβωτό και έχοντας μάθει να ζουν χωρίς κανόνες και όρια, τους είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν και να μάθουν να ζουν με σεβασμό απέναντι στους γύρω τους.

Κατηγορούν την Κιβωτό που δεν έχουν την φυσική οικογένειά τους και αδυνατούν να διαχειριστούν αυτή την απώλεια. Πολλές φορές έχω ακούσει από παιδιά να μας συμβουλεύουν να προσποιηθούμε ότι τους ασκήθηκε σωματική βία. Έχω δει περιπτώσεις που οι παιδαγωγοί συζητούν με παιδιά, προσπαθώντας να τα ηρεμήσουν και αυτά να ισχυρίζονται ψευδώς ότι τα χτύπησαν, ενώ ήμασταν μπροστά τόσα παιδιά. Ειδικά ο Α. Κ. το έκανε πολύ συχνά όταν προσπαθούσαν με συζήτηση να τον οριοθετήσουν στις περιπτώσεις που εκείνος έκλεβε κάτι από κάποιο παιδί στο σχολείο ή από κάποιο μαγαζί του χωριού.

Σχετικά με τις υποτιθέμενες εργασίες, ποτέ δεν κάναμε κάποια καταναγκαστική εργασία. Όπως σε όλες τις οικογένειες ήμασταν υποχρεωμένοι να φροντίζουμε και να τακτοποιούμε τον προσωπικό μας χώρο. Πολλά παιδιά από τα μεγάλα τους άρεσε και επιθυμούσαν πρωτογενή τομέα. Τυροκομία, μελισσοκομία, γεωργία. Αυτά τα παιδιά 3 φορές την εβδομάδα για μία ώρα εκπαιδεύονταν μαζί με εξειδικευμένους δασκάλους ανά δεξιότητα για να μάθουν και να αποφασίσουν όταν ενηλικιωθούν αν θα ακολουθήσουν κάποιο από αυτά τα επαγγέλματα. Γενικότερα ο καθημερινός μας χρόνος αποτελούνταν από διάβασμα για το σχολείο, από παιχνίδι και από εξωσχολικές δραστηριότητες.

Θα ήθελα να πω ότι η Κιβωτός με έστειλε σε ένα από τα καλύτερα σχολεία της περιοχής τα Δωδωναία Εκπαιδευτήρια με υποτροφία και φοίτησα από την Β’ Γυμνασίου έως και την Γ’ Λυκείου. Ύστερα αφού είχα τελειώσει το λύκειο με δική μου επιθυμία διάλεξα να ασχοληθώ περισσότερο με κάτι καλλιτεχνικό και έτσι διάλεξα την κομμωτική. Φοίτησα σε ένα ιδιωτικό Ι.Ε.Κ που και εκείνο ήταν από την Κιβωτό με υποτροφία.

Τελειώνοντας, η άποψή μου είναι κατηγορηματική για αυτά τα άτομα, τους καταγγέλλοντες, και δεν πρόκειται να αλλάξει με τίποτα. Γιατί εγώ δεν είμαι Γ. που για να πει όλα αυτά τον χρηματοδότησαν ή του είχανε πληρώσει ένα ξενοδοχείο πολυτελείας για να μένει. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι ακριβώς έχει γίνει επειδή ήμουν μπροστά σε όλα αυτά και είμαι ένας άνθρωπος με ηθική, σοβαρότητα και ξέρει ποιο είναι το σωστό και το δίκαιο για αυτόν τον Αθώο άνθρωπο. Ο Πατέρας Αντώνιος είναι ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους στη ζωή μου διότι με έσωσε. Αυτό είναι η Κιβωτός Του Κόσμου».

