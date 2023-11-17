Παρατείνεται η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κιβωτού του Κόσμου» με πρόεδρο την κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου

Με απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφίας Ζαχαράκη, παρατείνεται η θητεία του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των ευάλωτων παιδιών που έχουν βρεθεί εκτός της οικογένειάς τους και ζουν στη Κιβωτό του Κόσμου.

Κατόπιν ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και των κοινωνικών υπηρεσιών των Περιφερειών, καθώς και του απολογισμού του έργου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται ότι η προσωρινή διοίκηση έχει εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του φορέα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Νοεμβρίου 2022, κατόπιν σοβαρών καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές εις βάρος ανηλίκων που διέμεναν στον φορέα, είχε αποφασιστεί η αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου από προσωρινή διοίκηση με θητεία ενός έτους.

Η Πρόεδρος και μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου πραγματοποίησαν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Υπουργό Επικρατείας, Σταύρο Παπασταύρου, όπου και τον ενημέρωσαν για τα πεπραγμένα της προσωρινής διοίκησης, παρουσία της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφίας Ζαχαράκη.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Θερμές ευχαριστίες εκ μέρους της ελληνικής Κυβέρνησης προς την κα. Μαρτίνου και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου για το σπουδαίο, ουσιαστικό και ανιδιοτελές έργο που έφεραν εις πέρας.

Τα μέλη του Δ.Σ. ανέλαβαν την διοίκηση του Οργανισμού σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία, υπό τη σκιά βαρύτατων καταγγελιών. Καταγγελιών που δεν πρέπει να επιτρέψουμε να αμαυρώσουν έννοιες συνυφασμένες με την ελληνική κοινωνία, όπως η εθελοντική προσφορά και η αλληλεγγύη.

Η Κιβωτός λειτούργησε αυτούς τους μεταβατικούς μήνες υποδειγματικά, ως δίχτυ προστασίας και αγάπης για τα παιδιά που ζουν στις δομές φιλοξενίας χωρίς τις οικογένειές τους.

Η κοινή προσπάθεια όλων συνεχίζεται αταλάντευτα, με σταθερό γνώμονα το καλύτερο για αυτά τα παιδιά.»

H Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα. Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Ανανεώνουμε σήμερα τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου, που με επιτυχία συνεχίζει το δύσκολο έργο που του ανατέθηκε.

Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς την Πρόεδρο κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου και τα μέλη του Δ.Σ. για τις άοκνες προσπάθειες, τη διάθεση προσφοράς, την αποτελεσματικότητά τους.

Στόχος όλων μας, τα παιδιά της Κιβωτού να συνεχίσουν να ζουν σε μία αγκαλιά προστασίας και φροντίδας, όπως τους αξίζει.»

