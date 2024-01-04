Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη καφετέρια στο Λόφο Ιππείου Κολωνού

Στο σημείο έχουν μεταβεί τέσσερα οχήματα της πυροσβεστικής

Πυρκαγια Κολωνός

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε εγκαταλελειμμένη καφετέρια στο Λόφο Ιππείου Κολωνού.

Στο σημείο έχουν μεταβεί τέσσερα οχήματα της πυροσβεστικής.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυρκαγιά καφετέρια Κολωνός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark