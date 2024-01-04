Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη καφετέρια στο Λόφο Ιππείου Κολωνού

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε εγκαταλελειμμένη καφετέρια στο Λόφο Ιππείου Κολωνού.
Στο σημείο έχουν μεταβεί τέσσερα οχήματα της πυροσβεστικής.
Πηγή: skai.gr
- Κάρυστος: 82χρονος βρήκε τραγικό θάνατο - Έχασε την ισορροπία του και χτύπησε στο κεφάλι ενώ έμπαινε στη βάρκα
- Προκαταρκτική διοικητική εξέταση μετά τον σάλο για τον αστυνομικό της ΔΙΑΣ που έκανε σούζες - Δείτε το βίντεο
- Σύλληψη άνδρα στη Πιερία για διακίνηση αλλοδαπών – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και είχε 8 κάρτες sim
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.