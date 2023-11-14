Κιβωτός του Κόσμου: Η μητέρα του 16χρονου χαρακτηρίζει «πλαστό» το έγγραφο που παρουσίασε ο π. Αντώνιος

Νέα αναταραχή στην πολύκροτη υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, την ώρα που η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και αναμενόταν η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για το αν θα παραπεμφει ή όχι σε δίκη ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της ασέλγειας ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, υπήρξε δημοσίευμα του TheNewspaper.gr το πρωί της Τρίτης που ανέφερε ότι το ένα από τα δύο παιδιά που καταγγέλλουν τον πατέρα Αντώνιο παίρνει πίσω τις κατηγορίες, λέγοντας ότι είναι αθώος και δεν τον άγγιξε ποτέ.

Το TheNewspaper.gr επικοινώνησε με τη μητέρα του 15χρονου (σήμερα του 16χρονου) προκειμένου να επιβεβαιώσει εάν όντως ισχύει ότι ανασκεύασαν τους ισχυρισμούς τους. Ωστόσο, η μητέρα διέψευσε το έγγραφο, που περιλαμβάνει το συμπληρωματικό υπόμνημα που κατέθεσε ο Π. Αντώνιος, λέγοντας ότι ούτε η ίδια, ούτε το παιδί της ανασκεύασαν τίποτα και έκανε λόγο για πλαστογραφία.

Μάλιστα, ο δικηγόρος της οικογένειας δρομολογεί ήδη μηνύσεις.

Αυτό είναι το επικυρωμένο από ΚΕΠ της Λάρισας έγγραφο που αποδίδεται στη μητέρα του 15χρονου και φέρεται επικαλείται ο Π. Αντώνιος προσκομίζοντας το -σύμφωνα με πληροφορίες- στην ανακρίτρια.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.