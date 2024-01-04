Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας 82 ετών το πρωί της Πέμπτης 04/01 στο Λιμάνι της Καρύστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον Λιμένα και άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 82χρονος, ο οποίος είναι συνταξιούχος ναυτικός, πήγε το πρωί στο λιμάνι όπως συνήθιζε συχνά να κάνει καθώς διαθέτει σκάφος. Δυστυχώς κατά την διάρκεια της επιβίβασης του έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Ο άνδρας εντοπίστηκε ώρες αργότερα ενώ δεν βρισκόταν στην ζωή.

