Προκαταρκτική διοικητική εξέταση μετά τον σάλο για τον αστυνομικό της ΔΙΑΣ που έκανε σούζες - Δείτε το βίντεο

Το βίντεο τραβήχτηκε το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς και ο αστυνομικός έχει ταυτοποιηθεί

σουζα

Σάλος έχει προκληθεί με βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο διακρίνεται δικυκλιστής της ΕΛΑΣ να κάνει σούζα σε κεντρικό δρόμο στη Θεσσαλονίκη.

Στο βίντεο διακρίνονται αυτοκίνητα τα οποία είναι σταματημένα σε φανάρι στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, εμφανίζονται τρεις μηχανές της αστυνομίας.

Μόλις το φανάρι ανάβει πράσινο, οι δύο από τις τρεις μηχανές αναπτύσσουν ταχύτητα και η μία από αυτές κάνει «σούζα», μπροστά στα μάτια των οδηγών που κατέγραψαν το περιστατικό.

Το βίντεο τραβήχτηκε το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς, ο αστυνομικός έχει ταυτοποιηθεί και ήδη έχει ξεκινήσει προκαταρκτική διοικητική εξέταση.

Πηγή: grtimes.gr

TAGS: ΔΙΑΣ Αστυνομία Θεσσαλονίκη
