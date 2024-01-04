Σάλος έχει προκληθεί με βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο διακρίνεται δικυκλιστής της ΕΛΑΣ να κάνει σούζα σε κεντρικό δρόμο στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ κάνει σούζα με υπηρεσιακη μοτοσυκλέτα.

Απαράδεκτη εικόνα,τι να σχολιάσεις εδώ;pic.twitter.com/bI6Kp89xlN January 3, 2024

Στο βίντεο διακρίνονται αυτοκίνητα τα οποία είναι σταματημένα σε φανάρι στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, εμφανίζονται τρεις μηχανές της αστυνομίας.

Μόλις το φανάρι ανάβει πράσινο, οι δύο από τις τρεις μηχανές αναπτύσσουν ταχύτητα και η μία από αυτές κάνει «σούζα», μπροστά στα μάτια των οδηγών που κατέγραψαν το περιστατικό.

Το βίντεο τραβήχτηκε το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς, ο αστυνομικός έχει ταυτοποιηθεί και ήδη έχει ξεκινήσει προκαταρκτική διοικητική εξέταση.

