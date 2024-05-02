«Τρέχει» το υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας όσον αφορά το μάθημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» στα τουρκικά σχολεία ετοιμάζοντας να τυπώσει ακόμα και τα ανάλογα βιβλία. Το τύπωμα αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά αφότου ολοκληρωθεί η διαβούλευση την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, το υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας με ανακοίνωσή του όσο και ο ίδιος ο υπουργός Παιδείας, Γιουσούφ Τεκίν αναφέρθηκαν στο ζήτημα.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η «Γαλάζια Πατρίδα είναι η κόκκινη γραμμή της ανεξαρτησίας της Τουρκίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

«H Γαλάζια Πατρίδα η οποία είναι η κόκκινη γραμμή της Ανεξαρτησίας μας, τώρα εντάχθηκε στη διδακτέα ύλη!

Στη διδακτέα ύλη, τονίστηκε η σημασία της ανάγκης προστασίας και υπεράσπισης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας, η οποία περιβάλλεται από θάλασσες από τρεις πλευρές και έχει μια εσωτερική θάλασσα, ενώ εντάχθηκε η αξία της "Γαλάζιας Πατρίδας" στη γεωπολιτική της χώρας όσον αφορά τα σύνορα στη 'Θάλασσα των Νήσων' (σ.σ. Αιγαίο), τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και τη Θάλασσα του Μαρμαρά.

#Από τις ρίζες στο μέλλον»

Υπ. Παιδείας: «Η Γαλάζια Πατρίδα είναι ο φυσικός σύμμαχός μας»

Παράλληλα, ο υπουργός Παιδείας, Γιουσούφ Τεκίν σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «η Γαλάζια Πατρίδα είναι ο φυσικός σύμμαχός μας».

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Με την έγκριση των επιτροπών, Εντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στη διδακτέα ύλη. Και το

αναφέρω επίσης επειδή συζητήθηκε πολύ, η έννοια της Γαλάζιας Πατρίδας, η περιοχή που είναι o φυσικός σύμμαχος της Τουρκίας. Αυτά υπάρχουν μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτά ναι είναι νέα βήματα» ανέφερε ο Γιουσούφ Τεκίν

«Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος διαβούλευσης, η επιτροπή θα οριστικοποιήσει το πρόγραμμα , θα τυπωθούν τα βιβλία και θα ξεκινήσει η ενημέρωση των καθηγητών .Θα είναι η νέα περίοδος» πρόσθεσε ο υπουργός Παιδείας.

Και ο χάρτης της «Γαλάζιας Πατρίδας» μέσα στο βιβλίο



Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στα βιβλία που θα τυπωθούν αναμένεται να υπάρχουν και οι ανάλογες χάρτες που σχετίζονται με την «Γαλάζια Πατρίδα»

Το σχέδιο εκπαίδευσης της Γαλάζιας Πατρίδας αναφέρει:

-Παράλληλα με την έμφαση στη σημασία των χαρακτηριστικών της θέσης της Τουρκίας, συζητούνται επίσης χάρτες που σχετίζονται με τη 'Γαλάζια Πατρίδα' και την 'Ουράνια Πατρίδα'. Κατά τη διαδικασία αυτή, τονίζεται η αξία του πατριωτισμού με την αναφορά του δίκαιου αγώνα της Τουρκίας ενάντια στις απαιτήσεις που αγνοούν τα νομικά και γεωγραφικά δικαιώματά της στη 'Θάλασσα των Νήσων' ( σ.σ. Αιγαίο) και την Ανατολική Μεσόγειο. Τονίζεται η σημασία της νήσου Κύπρου για την Τουρκία και τον Τουρκογενή κόσμο...

-Όταν εξετάζεται η 'Γαλάζια Πατρίδα' (Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειος Θάλασσα, 'Θάλασσα των Νήσων'( σ.σ. Αιγαίο), Θάλασσα του Μαρμαρά), μπορούν να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και τα δικαιώματά της στα διεθνή ύδατα σήμερα/στο μέλλον ή το Σχέδιο Παροχής Νερού που λαμβάνει χώρα με την 'ΤΔΒΚ'. Οι πληροφορίες που συλλέγονται οργανώνονται και αναλύονται. Οι πληροφορίες αυτές μελετώνται σε χάρτη...

-Το έργο της προετοιμασίας ενός πίνακα σχετικά με τους ενεργειακούς πόρους υδρογονανθράκων στη 'Γαλάζια Πατρίδα', τις παραγωγικές δραστηριότητες της Τουρκίας στο εξωτερικό.

Η Ελλάδα θέλει να μετατρέψει την Κύπρο σε Κρήτη

Την ίδια ώρα, κατηγορίες κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θέλει να μετατρέψει την Κύπρο σε Κρήτη και να αποκλείσει την Τουρκία από την ανατολική Μεσόγειο.

«Υπάρχει τραμπουκισμός, πίεση, αδικία και ανομία στη στάση της ΕΕ. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό. Ο στόχος της Ελλάδας και των συμμάχων της είναι να μετατρέψουν την Κύπρο σε Κρήτη, να αποκλείσουν την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο και να προσπαθήσουν να περικυκλώσουν την Ανατολία καθώς επίσης και να μετατρέψουν την τουρκοκυπριακή κοινότητα σε μια μειονότητα μέσα στην ίδια της την πατρίδα» δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Είναι παράλογο να μιλάμε για την αποχώρηση των Τούρκων στρατιωτών από το νησί τη στιγμή που ξεκινάμε τα προγράμματα για τον εορτασμό της 50ης επετείου. Κανείς δεν θα πρέπει να περιμένει αντίστοιχες ομιλίες από εμάς. Θα γιορτάσουμε την 50ή επέτειο της επιχείρησης με μεγάλο ενθουσιασμό».

Άλλο ένα βήμα της Τουρκίας κατά του Ισραήλ

Σε ότι αφορά το ζήτημα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν προχώρησε σε νέες δηλώσει κατά του Ισραήλ επισημαίνοντας ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει στην προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης που κατέθεσε η Νότια Αφρική, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για τη διάπραξη γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας.

«To ανακοινώνουμε επίσημα ως Τουρκία, αποφασίσαμε να παρέμβουμε στην υπόθεση για γενοκτονία που κατέθεσε η Νότια Αφρική κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο. Κι ελπίζουμε η δίκη αυτή να συνεχίσει κανονικά. Αυτή είναι μια πολιτική απόφαση, η απόφαση του προέδρου μας και για αρκετό καιρό κάναμε προετοιμασίες» επισήμανε ο Χακάν Φιντάν.

