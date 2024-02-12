Την ανείπωτη θλίψη του εκφράζει ο Σπύρος Καρνέσης για την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στη Γλυφάδα στα γραφεία ναυτιλιακής εταιρείας.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του αναφέρει:

«Η οικογένειά μου και εγώ δηλώνουμε βαθύτατα συντετριμμένοι από το τραγικό και αναπάντεχο γεγονός που έπληξε την οικογένειά μας και οδήγησε στην απώλεια της αδελφής μου Μαρίας, του γαμπρού μου Αντώνη Βλασσάκη και του συνεργάτη μας Ηλία Κουκουλάρη.

Η ανείπωτη θλίψη των στιγμών επιβάλλει τον ελάχιστο σεβασμό στον πόνο και το πένθος των οικογενειών μας. Παρακαλούμε να αποφεύγεται κάθε συσχέτιση με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση.

Καπτα - Σπύρος Καρνέσης»

