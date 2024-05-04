Eurovision: Thunder σα να μπαίνει η Άνοιξη

Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, η Eurovision έχει την τιμητική της - το ίδιο και η Άνοιξη.
Σαν σήμερα, στις 4 Μαίου του 1991 η Σοφία Βόσσου εκπροσωπεί την Ελλάδα στον 36ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision που διεξάγεται στην Ιταλία.
Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα, με τη σύνθεση «Fangad Av En Stormvind» (Αποκλεισμένη από μια θύελλα).
Η χώρα μας που συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου καταλαμβάνει τη 13η θέση.
Τριάντα- τρία χρόνια μετά ένα επικό mashup της εμβληματικής Άνοιξης με το Thunderstruck των ACDC γίνεται viral.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.