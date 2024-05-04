Λογαριασμός
Σαν σήμερα ήταν «σαν να μπήκε η Άνοιξη» στην Eurovision: Το επικό mashup του τραγουδιού, 33 χρόνια μετά

 Thunder σαν να μπαίνει η Άνοιξη, 33 χρόνια μέτα...

Eurovision: Thunder σα να μπαίνει η Άνοιξη

Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, η Eurovision έχει την τιμητική της - το ίδιο και η Άνοιξη. 

Σαν σήμερα, στις 4 Μαίου του 1991 η Σοφία Βόσσου εκπροσωπεί την Ελλάδα στον 36ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision  που διεξάγεται στην Ιταλία.

Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα, με τη σύνθεση «Fangad Av En Stormvind» (Αποκλεισμένη από μια θύελλα).

Η χώρα μας που συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου καταλαμβάνει τη 13η θέση.

Τριάντα- τρία χρόνια μετά ένα επικό mashup της εμβληματικής Άνοιξης με το Thunderstruck των ACDC γίνεται viral.

Πηγή: skai.gr

TAGS: άνοιξη
