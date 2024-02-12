Νέο τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας όταν άνδρας καταπλακώθηκε από τοίχο, στο Σίσι Λασιθίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το δυστύχημα συνέβη όταν άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών εκτελούσε οικοδομικές εργασίες. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας τοίχος έπεσε και καταπλάκωσε τον νεαρό εργάτη ο οποίος υπέστη ανακοπή.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να τον μεταφέρουν στο Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως όπου έγιναν προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή δυστυχώς όμως ο άνδρας είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή.

Πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα, ενώ σύμφωνα με έγκυρες πηγές πρόκειται να γίνει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το μοιραίο.

