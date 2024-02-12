Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νεκρός νεαρός εργάτης στο Λασίθι - Καταπλακώθηκε από τοίχο

Θρήνος στο Λασίθι για το νέο δυστύχημα - Θα γίνει έρευνα για τις συνθήκες του εργατικού δυστυχήματς 

EKAB

Νέο τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας όταν άνδρας καταπλακώθηκε από τοίχο, στο Σίσι Λασιθίου.
click here

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το δυστύχημα συνέβη όταν άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών εκτελούσε οικοδομικές εργασίες. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας τοίχος έπεσε και καταπλάκωσε τον νεαρό εργάτη ο οποίος υπέστη ανακοπή.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να τον μεταφέρουν στο Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως όπου έγιναν προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή δυστυχώς όμως ο άνδρας είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή.

Πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα, ενώ σύμφωνα με έγκυρες πηγές πρόκειται να γίνει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το μοιραίο.

Πηγή: cretalive.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: λασίθι εργατικό δυστύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark