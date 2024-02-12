Τέσσερις νεκροί – ανάμεσά τους και ο δράστης - είναι ο τραγικός απολογισμός της πρωτοφανούς ένοπλης επίθεσης ενός 70χρονου άνδρα, αιγυπτιακής καταγωγής, το πρωί σε ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα.

Νεκροί είναι η ιδιοκτήτρια της εταιρείας, ο συνιδιοκτήτης και διαχειριστής και ένας πρώην καπετάνιος, υπάλληλος της εταιρείας.

Ο δράστης βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του κτιρίου, με το όπλο (καραμπίνα) δίπλα του

«Η επίθεση του δράστη είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τριών ατόμων μεταξύ των οποίων και η ιδιοκτήτρια της εταιρείας. Ο δράστης ο οποίος εργαζόταν για την οικογένεια βρέθηκε νεκρός σε άλλο χώρο από τους τρεις νεκρούς της εταιρεία» αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου σχετικά με την αιματηρή επίθεση σε ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα.

«Δίπλα του βρέθηκε το όπλο της έκνομης ενέργειάς του και μάλλον είχε αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται σύμφωνα με την Ποινική Δικονομία για την πλήρη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης» είπε καταλήγοντας.



