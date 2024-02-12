Ανακοίνωση για την εισβολή του ενόπλου το πρωί σε ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα με 4 νεκρούς, εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία σήμερα, Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:11, ενημερώθηκε το κέντρο της Άμεσης Δράσης, από υπάλληλο ναυτιλιακής εταιρείας στη Γλυφάδα, ο οποίος βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων, για περιστατικό με πυροβολισμούς.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, της Άμεσης Δράσης, της Ο.Π.Κ.Ε., της Τροχαίας καθώς και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ενώ στο σημείο προσήλθε ομάδα της Ε.Κ.Α.Μ. και διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή γύρω από την εταιρεία και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, εντός του κτηρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας απεγκλωβίστηκαν δύο εργαζόμενες της εταιρείας.

Όπως διαπιστώθηκε, 76χρονος άνδρας, πρώην εργαζόμενος, εισήλθε στο κτήριο και, έχοντας στην κατοχή του καραμπίνα, πυροβόλησε τραυματίζοντας θανάσιμα τρία άτομα, τα οποία βρίσκονταν στον πρώτο όροφο του κτηρίου.

Ακολούθως, ο 76χρονος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε αποθήκη του υπογείου των εγκαταστάσεων. Δίπλα του βρέθηκε η καραμπίνα που έφερε.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα με το οποίο είχε μεταβεί στην εταιρεία ο δράστης, βρέθηκε ένα περίστροφο.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

