Σοκ έχει προκαλέσει η ένοπλη επίθεση με 4 νεκρούς σε ναυτιλιακή εταιρία στη Γλυφάδα.

Ο δράστης ανοιξε πυρ σκοτώνοντας την ιδιοκτήτρια της εταιρείας, τον γαμπρό της που ήταν συνιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας και έναν καπετάνιο ο οποίος -σύμφωνα με μαρτυρία συγγενούς- προσπάθησε να τον αφοπλίσει. Στην συνεχεία κατέβηκε στο υπόγειο της εταιρείας και αυτοκτόνησε.

Ο 76χρονος εργαζόταν για περισσότερα από 30 χρόνια ως επιστάτης για την οικογένεια Καρνέση τόσο στην επιχείρηση στη Γλυφάδα, όσο και στην παραθεριστική κατοικία στο Τραγονήσι που βρίσκεται στους Πεταλιούς και είχε απολυθεί πριν ένα χρόνο. Ήταν γνωστός ως Άρης, τόσο στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον της οικογένειας, όσο και στην επιχείρηση και γι'αυτό είχε πρόσβαση στην εταιρεία. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ελ Μπουράι και ήταν γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Το αμάξι του δράστη

Είχε πρόσβαση σε όλα τα σπίτια

Ο 75χρονος ήταν για χρόνια ένα άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης της εφοπλιστικής οικογένειας. Μάλιστα, δεν ήταν μόνο εργαζόμενος, αλλά και φροντιστής των κατοικιών των μελών, ενώ είχε αναλάβει και τη φροντίδα της πιο ηλικιωμένης γυναίκας της οικογένειας.

Ο ίδιος είχε πρόσβαση στις πολυτελείς κατοικίες τους. Μέσα σε μία από αυτές του είχε παραχωρηθεί χώρος για να διαμένει.

Πρόσφατα, οι δύο αδελφές του ανακοίνωσαν ότι απολύεται.



