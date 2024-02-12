Προ 10ημερου φαίνεται να απεστάλη ο φάκελος με τον εκρηκτικό μηχανισμο στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, οπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες.

Ο φάκελος έφτασε με αλληλογραφία και παραδόθηκε στο γραφείο της προέδρου εφετών που ήταν η παραλήπτρια του, στον τρίτο όροφο του δικαστικού μεγάρου. Υποτιθέμενος αποστολέας ήταν η «Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων». Μόλις σήμερα , γύρω στις 2 μμ, ο φάκελος έπεσε στα χέρια της και πληροφορίες αναφέρουν ότι η ίδια αρχικά υπέθεσε πως περιέχει ένα ημερολόγιο.

Το περιεχόμενό του όμως της κίνησε υποψίες και συμβουλευόμενη άτομο του οικείου περιβάλλοντος της, η παραλήπτρια το παρέδωσε προς διερεύνηση. Ο ύποπτος φάκελος εξετάστηκε από το μηχάνημα ΧRAY και επιβεβαιώθηκε ότι περιείχε μηχανισμό με εκρηκτική ύλη και συγκεκριμένα ζελατοδυναμίτιδα. Απενεργοποιήθηκε τελικά από αστυνομικούς του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛΑΣ. Πληροφορίες αναφέρουν πως εφόσον ο μηχανισμός εκρήγνυτο θα μπορούσε να προκαλέσει θύματα. Τις ερευνες για την υπόθεση ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η βομβα είναι παρόμοια με αυτην που σκοτωσε τον υπασπιστή του Χρυσοχοΐδη το 2010.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

