Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, έντεκα υποθέσεις απάτης με υπολογιστή που είχαν διαπραχθεί σε βάρος πολιτών και εταιριών από όλη την Ελλάδα και για τις οποίες σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δεκατριών ατόμων.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον Απρίλιο του 2022 έως και τον Αύγουστο του 2023, διέπραξαν τις περιπτώσεις απάτης αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 118.000 Ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στη συνέχεια μετέφεραν το ανωτέρω ποσό σε λογαριασμούς τρίτων μέσω εμβασμάτων και έπειτα προέβαιναν σε διαδοχικές αναλήψεις από υποκαταστήματα τραπεζών στο Ηράκλειο.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν, είτε προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε τρίτων ατόμων που είχαν προσεγγίσει χειραγωγώντας τα με την υπόσχεση οικονομικού ανταλλάγματος προκειμένου να νομιμοποιήσουν τα παρανόμως αποκτηθέντα χρήματα από τις απάτες (money mule).

Επιπλέον, οι νόμιμοι δικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασμών είχαν εκχωρήσει τα τραπεζικά τους στοιχεία (συνδεδεμένες κάρτες, κωδικούς pin, κωδικούς πρόσβασης ηλεκτρονικής τραπεζικής, κ.λ.π.) στους ανωτέρω κατηγορούμενους που είχαν την άμεση διαχείρισή των λογαριασμών τους.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

