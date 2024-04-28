Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ανατροπή στην υπόθεση της φονικής συμπλοκής έξω από γνωστό κλαμπ επί της λεωφόρου Κηφισίας, στις 3:40 τα ξημερώματα στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τόσο ο 21χρονος που έπεσε νεκρός όσο και οι δύο τραυματίες χτυπήθηκαν από μαχαίρι και όχι από όπλο.

Το όπλο που βρέθηκε από τους αστυνομικούς μέσα σε γλάστρα φαίνεται πως έπαθε εμπλοκή και δεν πυροβόλησε.

Όσο για τη σφαίρα που βρέθηκε στο σημείο εικάζεται ότι έφυγε από το όπλο μετά την εμπλοκή.

Αυτό που εξετάζει τώρα η Ασφάλεια είναι ο δράστης να μην είναι ανάμεσα στους τρεις και αναζητείται.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου και κατέληξε φέροντας τραύματα στο λαιμό.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ένας 26χρονος, ο οποίος φέρει τραύμα στο μηρό. Στον Ερυθρό Σταυρό πήγε με ίδια μέσα και ένας ακόμη άνδρας, τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο, ο οποίος ήταν παρών στο επεισόδιο.

Ο καβγάς πιθανότατα ξεκίνησε μέσα στο νυχτερινό κέντρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε έξω από αυτό.

Κάποια στιγμή ένας από τους εμπλεκόμενους έβγαλε όπλο και όπως φαίνεται υπό την απειλή του όπλου ο άλλος εμπλεκόμενος τράβηξε μαχαίρι.

Τα ευρήματα έχουν σταλεί για εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Πηγή: skai.gr

