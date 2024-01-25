Σε σφάλμα του σταθμάρχη αποδίδεται, βάσει της εσωτερικής έρευνας της Hellenic Train, το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Μαουρίτσιο Καποτόρτε, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών»

«Από τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει ότι ο σταθμάρχης απέστειλε την επιβατική αμαξοστοιχία στην ίδια γραμμή με το εμπορευματικό τραίνο, στο ύψος της Λάρισας» είπε ο κ. Καποτόρτο, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Λ. Τσαβδαρίδη. Τόνισε επίσης ότι σύμφωνα με τις διαδικασίες ασφαλείας στην Ελλάδα, και στα δύο τραίνα επέβαιναν από δύο πιστοποιημένοι μηχανοδηγοί, οι οποίοι «γνώριζαν όλους τους κανονισμούς, και σεβάστηκαν όλες τις σιδηροδρομικές διατάξεις». Σε ερώτηση για τους ιατρικούς λόγους βάσει των οποίων ο μηχανοδηγός της επιβατηγής αμαξοστοιχίας είχε λάβει άδεια ασθένειας 40 ημερών το 2017, ο κ. Καποτόρτο είπε ότι από τα αρχεία «προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος απείχε λόγω ασθενείας αλλά δεν τεκμηριώνεται για ποιο λόγο [...] Διαπιστώσαμε από τα αρχεία ότι απείχε για το αναφερόμενο διάστημα και στη συνέχεια εξετάστηκε από γιατρό για να μπορέσει να επιστρέψει στα καθήκοντά του».

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χ. Μαμουλάκη εάν η Hellenic Train έχει ευθύνη για το δυστύχημα, ο κ. Καποτόρτο απάντησε αρνητικά.

Ερωτηθείς από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μ. Αποστολάκη για το αίτιο της πυρκαγιάς που προκλήθηκε κατά τη σύγκρουση των δύο συρμών, είπε ότι απευθύνθηκε σε διεθνούς φήμης εμπειρογνώμονα και ότι επρόκειτο για ανάφλεξη των υγρών ψύξης των μετασχηματιστών που φέρουν οι αμαξοστοιχίες, οι οποίες έτρεχαν η μία με 150 χλμ και η άλλη με 80 χλμ κατά τη στιγμή της επαφής τους. Η κα Αποστολάκη ζήτησε επίσης από τον κ. Καποτόρτο να προσκομίσει τα μητρώα συντήρησης των δύο συρμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.