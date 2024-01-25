Ένταση επικράτησε σήμερα μεταξύ αγροτών και αστυνομίας στον Αλμυρό, καθώς οι Αρχές δείχνουν αποφασισμένες να μην επιτρέψουν στους αγρότες να κλείσουν την Εθνική Οδό.

Επικεφαλής της δύναμης των ΜΑΤ, μια κλούβα των οποίων έκλεισε την πρόσβαση των αγροτών προς την εθνική οδό, ήταν ο αστυνομικός διευθυντής Γιώργος Ντιζές, που ήρθε σε αντιπαράθεση με τους διαμαρτυρόμενους, σύμφωνα με το gegonota.news.

Οι αγρότες «κατέβηκαν» με γεωργικά μηχανήματα και η δύναμή τους μπορεί να μην είναι ισχυρή, αλλά οι συνδικαλιστές του Αλμυρού θεωρούνται από τους δυναμικότερους στη Θεσσαλία.

Δεν έδειξαν να αιφνιδιάζονται με το «μπλόκο» που έστησε η αστυνομία για να αποτρέψει δικό τους μπλόκο στην Εθνική Οδό και το σκηνικό διαδραματίστηκε μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα, όπου είχαν παραταχθεί δυνάμεις της αστυνομίας από Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε σύσκεψη που θα έχουν σήμερα για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Οι αγρότες έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στα μπλόκα στην Καρδίτσα, ενώ θα επιχειρήσουν και πάλι να κλείσουν την Εθνική (Ε65). Ήδη, από χθές διαμήνυαν πως από σήμερα θα υπάρξουν πιο δυνατά και ενεργά μπλόκα.

'Εχουν αποφασίσει να κλείσουν συμβολικά για μία ώρα τον Ε65 και να κάνουν τη σύσκεψή τους πάνω στο οδόστρωμα.

Στη Λάρισα προστέθηκαν άλλα δύο μπλόκα, ένα στο Ζάρκο στον δρόμο Λάρισας -Τρικάλων και ένα στον δρόμο Λάρισας - Βόλου στην παλιά εθνική οδό στην περιοχή του Ριζόμυλου, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Πάνος Γαρουφαλλιά.

Στον Κόμβο Πλατυκάμπου, οι αγρότες ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με αποκλεισμούς δρόμων.

«Θα επιδιώξουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη» ανέφερε από τον κόμβο του Πλατυκάμπου ο εκπρόσωπος της Διεπαγγελματικής Επιτροπής Βάμβακος, Γιώργος Καραΐσκος σύμφωνα με το larissanet.gr.

Ο κ. Καραΐσκος ανέφερε πως το μπλόκο θα ενισχυθεί την Παρασκευή με νέα τρακτέρ από τις παρακάρλιες περιοχές, ενώ τη Δευτέρα μια πανθεσσαλική επιτροπή θα επιδιώξει συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Και στην Επανομή στη Θεσσαλονίκη οι αγρότες πραγματοποιούν κινητοποιήσεις, οι οποίοι την Παρασκευή θα κινηθούν προς τον κόμβο του αεροδρομίου με σκοπό να τον αποκλείσουν, όπως αναφέρει η ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Έλενα Χελβατζόγλου.

Χθες το απόγευμα άρχισαν να μαζεύονται εκ νέου στον κόμβο του Ε65 στην Καρδίτσα και μετά την απομάκρυνσή τους.

Στις εισόδους και εξόδους παρέμεναν παρατεταγμένα αγροτικά οχήματα από το μεσημέρι και στο σημείο η κυκλοφορία στο επαρχιακό δίκτυο γινόταν μέσω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Στα σημεία που οδηγούν πάνω στον Ε65 υπήρχαν οχήματα της αστυνομίας καθώς και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Οι χθεσινές κινητοποιήσεις των αγροτών, που ζητούν αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστησαν οι περιουσίες τους μετά την κακοκαιρία ήταν επεισοδιακές.

Ειδικότερα, ένταση, σπρωξίματα και αποδοκιμασίες σημειώθηκαν σε Λάρισα και Καρδίτσα με τους αγρότες να θέλουν να κλείσουν με τα τρακτέρ τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και την Εθνική Οδό και να σταματήσουν την κυκλοφορία με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να τους σταματήσουν. Οι αγρότες ωστόσο έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και ανέβηκαν με τα πόδια στον αυτοκινητόδρομο. Τα αίματα άναψαν όταν οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους αγρότες με χρήση χημικών.

Λόγω των κινητοποιήσεων υπάρχουν τροποποιήσεις στην κυκλοφορία με άρση της εκτροπής στον κόμβο Ανάβρας και στον κόμβο προαστίου, ενώ θα συνεχίσει να ισχύει η απαγόρευση εισόδου και εξόδου στον κόμβο Καρδίτσας και από τις δύο πλευρές.



Πηγή: skai.gr

