Πορεία κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων πραγματοποιείται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές αλλά και εργατικά σωματεία. Εκφράζουν την αντίθεσή τους στην κατάθεση του νομοσχεδίου που θα επιτρέπει την ίδρυση των μη κρατικών Πανεπιστημίων.

Όπως λένε, μια τέτοια εξέλιξη βάζει σε υπαρξιακό κίνδυνο τα δημόσια πανεπιστήμια, υπονομεύει δραστικά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και παραδίδει την παιδεία στις ανάγκες και τα κέρδη του κεφαλαίου.

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης και ζητούν να μην κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το επίμαχο νομοσχέδιο.

«Δεν θα δεχτούμε να γίνει η αδικία νόμος! Η πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα εξαρτάται ακόμα περισσότερο από το πορτοφόλι κάθε οικογένειας. Για τους πολλούς θα υπάρχει Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, πολλαπλές πανελλαδικές εξετάσεις και άλλα εμπόδια-κόφτες για να καταφέρουμε να σπουδάσουμε, ενώ για κάποιους ελάχιστη βάση πληρωμής που θα αγοράζουν σπουδές και ισάξια πτυχία!

Δεν θα ανεχτούμε την διάλυση των πτυχίων μας! Το πτυχίο μας μετατρέπεται σ’ ένα ακόμα «χαρτί» στη ζούγκλα της αγοραπωλησίας πτυχίων και τίτλων σπουδών. Θα πρέπει να κυνηγάμε ακόμα περισσότερα ακόμα και επί πληρωμή πιστοποιητικά και σεμινάρια για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε αφού μεγαλώνει η κατηγοριοποίηση των πτυχίων, με τους απόφοιτους να ανταγωνίζονται για μια θέση εργασίας συμπιέζοντας τα εργασιακά, μισθολογικά, επαγγελματικά δικαιώματα όλων προς τα κάτω.

Δεν θα δεχτούμε την ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης! Σε αυτό το Πανεπιστήμιο που ετοιμάζουν δεν χωράνε τα δικαιώματά μας. Η κρατική χρηματοδότηση για την ανώτατη εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά 66%. Η έλλειψη προσωπικού, υποδομών, φοιτητικών εστιών είναι αδιάψευστος μάρτυρας. H ανώτατη εκπαίδευση αντί να είναι ένα δωρεάν δημόσιο αγαθό λειτουργεί ακόμα περισσότερο για το όφελος των επιχειρηματιών. Αυτό εξάλλου επιβεβαιώνει και η κατάσταση στις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού με την γενίκευση των όλων και πιο ακριβών διδάκτρων στα δημόσια ΑΕΙ», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Συντονισμός Φοιτητικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης σχετικά με την πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας.



Οι διαδηλωτές κρατούν πλακάτ και πανό ενάντια στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. «Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο. Αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν σπουδές», αναγράφει το κεντρικό πανό της διαμαρτυρίας.

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Καμάρας, όπου νωρίτερα οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκέντρωση και θα κινηθεί στο κέντρο της πόλης.

Επί ποδός για τη σημερινή κινητοποίηση είναι η Ελληνική Αστυνομία. Δυνάμεις των ΜΑΤ επιτηρούν την πορεία ενώ όπως ανακοινώθηκε, έχουν επιστρατευτεί κάμερες χειρός από την ΕΛ.ΑΣ. για την επιτήρηση αυτής.

Δείτε βίντεο από την πορεία:

