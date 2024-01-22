Λογαριασμός
Δίκη για τους θανάτους Μαλένας - Ίριδας: Διακόπηκε για τις 12 Φεβρουαρίου

 Η δίκη διακόπηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων

Πισπιρίγκου

Για τις 12 Φεβρουαρίου διακόπηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων η δίκη για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Η δίκη αφορά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή σε βάρος της 3,5 ετών δεύτερης κόρης της κατηγορουμένης, Μαλένας ,το 2019 και του μόλις έξι μηνών μωρού της , της Ίριδας το 2021 ενώ εκείνο κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με την Τζωρτζίνα .

