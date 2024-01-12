Δίκη Πισπιρίγκου: Έψαχνα να βρω για την χλωράλη, δεν έχω διαβάσει για κεταμίνη»

Με καταιγισμό ερωτήσεων της προέδρου συνεχίστηκε η έκτη μέρα απολογίας της Ρούλας Πισπιρίγκου για την απόπειρα και την ανθρωποκτονία σε βάρος της Τζωρτζίνας.

Η πρόεδρος έθεσε σειρά ερωτήσεων για θέματα που αφορούν τόσο την ουσία της υπόθεσης όσο και άλλα, που σχετίζονται με την προσωπικότητα της κατηγορουμένης και τον τρόπο που αντιλαμβανόταν την σχέση της με τον εν διαστάσει σύζυγο της, όπως προκύπτει από διατυπώσεις και εκφράσεις της σε μηνύματα που αντάλλασε με τον Μάνο Δασκαλάκη, αλλά και με άλλα πρόσωπα.

Η πρόεδρος ρώτησε την κατηγορουμένη σχετικά με αναζήτηση που έκανε στο διαδίκτυο στις 17 Ιανουαρίου 2022, δώδεκα μέρες πριν καταλήξει η Τζωρτζίνα δηλητηριασμένη, σύμφωνα με την κατηγορία, από την μητέρα της.

Η Πισπιρίγκου φαίνεται να επισκέφθηκε ιστoσελίδα ιατρικών εκδόσεων στο μέρος που αφορούσε αναισθητικά φάρμακα στα οποία περιλαμβανόταν και η κεταμίνη. Το στοιχείο αυτό, καθώς και πολλές άλλες αναζητήσεις της κατηγορουμένης, προέκυψε από τον έλεγχο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε ηλεκτρονικές συσκευές της κατηγορουμένης. «Έψαχνα να βρω για τη χλωράλη. Δεν έχω διαβάσει για την κεταμίνη. Εγώ πάτησα το πρώτο αποτέλεσμα που βγήκε στο google» είπε στο δικαστήριο η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Όπως δήλωσε ξανά η 35χρονη, είναι πεπεισμένη πως η εγκεφαλοπάθεια που υπέστη η Τζωρτζίνα οφείλεται στην μη έγκαιρη παρέμβαση του αναισθησιολόγου του Καραμανδάνειου, τον οποίο, όπως επανέλαβε, είχε δει να κινείται με αργό βήμα για την αντιμετώπιση του περιστατικού: «Έλεγαν όλοι πως περιμένουμε ένα γιατρό και βλέπω να έρχεται ο… με αργό βήμα και λέω στο Μάνο, "αυτόν περιμένουμε;". Δεν ήρθε τρέχοντας ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι στην καθυστερημένη έλευση του κ… οφείλεται η εγκεφαλοπάθεια του παιδιού μου».

Κατά την διάρκεια της εξέτασης, η Πισπιρίγκου ξέσπασε και άρχισε να φωνάζει, όταν δέχθηκε ερώτηση για ισχυρισμό νοσηλεύτριας ότι είχε μαλώσει την Τζωρτζίνα, ενώ το παιδί βρισκόταν στην εντατική. Η κατηγορουμένη εκνευρισμένη είπε: «Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα! Δηλαδή κάπου ντροπή! Με την ειρωνεία και τα ψέματα δεν βγάζουμε άκρη! Αν έχει παρθεί απόφαση για εμένα να το τελειώσουμε εδώ!».

Στις δε επίμονες ερωτήσεις της προέδρου να εξηγήσει τι λόγο έχουν οι νοσηλεύτριες να καταθέτουν αυτά, η κατηγορουμένη αναφέρθηκε και πάλι στην επιρροή του εντατικολόγου, επικεφαλής της ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, Ανδρέα Ηλιάδη.

Είπε επίσης για άλλη μία φορά, πως γνώριζε ότι την σχολίαζαν και «έμπαινα στην εντατική και ένιωθα ότι παίζω στο Big brother! Τι κατινιές κατέθεσαν! Αν το νύχι μου ήταν κόκκινο ή μπλε κι αν το μαλλί μου ήταν κατσαρό ή ίσιο! Με γουρλωμένα μάτια με κοιτούσαν».

Η κατηγορουμένη διαφοροποιήθηκε σε σχέση με την θέση του συνηγόρου της ως προ την εικαζόμενη πρόθεση του κ. Ηλιάδη για τα όργανα της Τζωρτζίνας. «Δεν συμφωνώ με τη θέση του συνηγόρου μου.

Όμως πιστεύω ότι η θεραπευτική υποθερμία (στην οποία τέθηκε το παιδί όταν μεταφέρθηκε στο Ρίο μετά την ανακοπή) έκανε κακό στη ζωή της Τζωρτζίνας γιατί δεν είχε οίδημα στον εγκέφαλο και απέκτησε μετά» είπε.

Την απολογία παρακολουθούσε και σήμερα ο Μάνος Δασκαλάκης, ο οποίος κάποια στιγμή φάνηκε να εκνευρίστηκε πολύ έντονα από τις απαντήσεις της κατηγορουμένης, φόρτιση που δεν έκρυψε, καθώς ενώ καθόταν σε θέση για το κοινό χτύπησε τα χέρια του στα πόδια του.

Η κατηγορουμένη κλήθηκε και πάλι να εξηγήσει την επικοινωνία που είχε με γυναίκα, προκειμένου να μεσολαβήσει σε κάποια ηλικιωμένη η οποία «διάβαζε προσευχές».

Όπως ανέφερε, επειδή η μεσολαβήτρια της είπε πως «μπορεί να υπάρχει μαγεία στο σπίτι» την πλήρωσε 100 ευρώ για να διαβάσει η ηλικιωμένη ευχή για το παιδί.

Όπως έχει πει η κατηγορουμένη, εκείνη την περίοδο ήταν τόσο ταραγμένη που θα πήγαινε με τον ίδιο τρόπο όπου κι αν της έλεγαν, «είτε σε κορυφαίο καθηγητή είτε σε χαρτορίχτρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

