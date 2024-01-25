Δίκη Πισπιρίγκου: Σήμερα η εισαγγελική πρόταση για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Την πεποίθηση της για το αν η Ρούλα Πισπιρίγκου αφαίρεσε ή όχι τη ζωή της κόρης της, Τζωρτζίνας Δασκαλάκη, θα εκφράσει σήμερα η εισαγγελέας της Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που επί ένα χρόνο δικάζει την 35χρονη μητέρα για την απόπειρα και την ανθρωποκτονία της 9χρονης.

Έχοντας αξιολογήσει όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, τις δεκάδες καταθέσεις γιατρών, νοσηλευτών και άλλων μαρτύρων, αλλά και τις θέσεις της ίδιας της κατηγορουμένης που επί εννέα ημέρες απολογούμενη έδωσε τις δικές της απαντήσεις σε όσα της καταλογίζονται, η εισαγγελική λειτουργός καλείται σήμερα να προτείνει στους δικαστές αν θα πρέπει να κρίνουν την Πισπιρίγκου αθώα ή ένοχη.

Η Εισαγγελέας μέσω των επιχειρημάτων που θα αναπτύξει θα διατυπώσει την πρότασή της (η οποία δεν είναι δεσμευτική για το δικαστήριο) επί των κατηγοριών: Είναι η μητέρα εκείνη που ευθύνεται για την ανακοπή που υπέστη η Τζωρτζίνα τον Απρίλιο του 2021 στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο; Μία ανακοπή που άφησε λαβωμένο το κοριτσάκι καθώς μετά από αυτήν υπέστη βαριά τετραπληγία. Είναι η μητέρα που με τη χορήγηση ισχυρής δόσης κεταμίνης προκάλεσε τον θάνατο της κόρης της τον Ιανουάριο του 2022 στο "Αγλαϊα Κυριακού";

Πριν την απάντησή της, στο "δια ταύτα" της αγόρευσής της η Εισαγγελέας θα αναπτύξει τα δεδομένα που έλαβε υπόψη της για να καταλήξει στη θέση της ως προς την υπόθεση που επί σειρά μηνών ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, καθώς ο θάνατος της Τζωρτζίνας ήταν αυτός που πυροδότησε την παρέμβαση των Αρχών ώστε να ελεγχθεί τι έχει συμβεί με την οικογένεια από την Πάτρα που τον Ιανουάριο του 2022 έχασε και το τρίτο της παιδί.

Εαν η Εισαγγελική λειτουργός δεχθεί την κατηγορία και το σκεπτικό των δικαστών που παρέπεμψαν με βούλευμα την Ρούλα Πισπιρίγκου τότε θα επιχειρηματολογήσει για το κίνητρο της μητέρας.

Γιατί χάθηκε η Τζωρτζίνα; Τι θέλησε να πετύχει η 35χρονη κατηγορούμενη στερώντας τη ζωή από το πλάσμα που η ίδια έφερε στον κόσμο; Θα δεχθεί η Εισαγγελέας ότι η Πισπιρίγκου, ουσιαστικά πάνω από τη ζωή του παιδιού της έβαλε "τον Μάνο" και τη σχέση τους; Ότι κίνητρο της δολοφονίας ήταν "να επανασυνδεθεί" με τον Μάνο Δασκαλάκη με τον οποίο ήταν σε διάσταση;

Σύμφωνα με την κατηγορία, η Ρούλα Πισπιρίγκου προχώρησε στην εγκληματική της πράξη με στόχο να "δεσμεύσει", να πετύχει να φέρει κοντά της ξανά, τον πατέρα της Τζωρτζίνας με τον οποίο η σχέση ήταν οριακή, εκρηκτική, με συνεχή εναλλαγή εγγύτητας και απόστασης.

Η κατηγορουμένη ισχυρίζεται πως δεν έβλαψε κανένα από τα τρία παιδιά της, για τους θανάτους των οποίων είναι υπόλογη. Η Τζωρτζίνα ήταν το πρώτο παιδί της οικογένειας Δασκαλάκη, το οποίο τελικά "έφυγε" τελευταίο με υπαίτια, σύμφωνα με την Δικαιοσύνη, την 35χρονη.

«Η Τζωρτζίνα ήταν η χαρά της ζωής! Τι λόγο είχα να την σκοτώσω; Την λάτρευα», επαναλαμβάνει από την αρχή η Πισπιρίγκου.

Όσο για την "εμμονή της με τον Μάνο" που οι δικαστές αρχές θεωρούν πως την ώθησε να στραφεί κατά της πρωτότοκης κόρης της , η κατηγορουμένη απάντησε στην απολογία της πως «πρέπει να είσαι ψυχασθενής για να βάλεις τέτοιο κίνητρο».

Η θέση της κατηγορουμένης είναι πως δεν γνωρίζει τι συνέβη με την Τζωρτζίνα. Αμφισβητεί τα ευρήματα, δηλώνει πως δεν γνωρίζει αν ο θάνατος οφείλεται σε κεταμίνη και ισχυρίζεται πως αν αυτή είναι η αιτία τότε δεν ήταν το δικό της χέρι που την έδωσε αλλά «κάτι άλλο έγινε στην ανάνηψη» όταν το παιδί υπέστη τη δεύτερη και μοιραία ανακοπή στο "Αγλαϊα Κυριακού" την οποία επίσης αμφισβητεί η κατηγορουμένη ισχυριζόμενη πως επρόκειτο για «παρατεταμένη επιληπτική κρίση». Θεωρεί πως οι γιατροί που κατέθεσαν εναντίον της, την κατηγορούν για να μεταθέσουν δικές τους ευθύνες. Διατυπώνει όμως και ερωτήματα αν τόσο για την Τζωρτζίνα όσο και για τα άλλα δύο κοριτσάκια, για τα οποία έχει ξεκινήσει η δεύτερη η δίκη της, υπήρχαν γενετικές ασθένειες που επέδρασαν στους θανάτους.

Η Εισαγγελέας, που σε όλη τη διάρκεια της δίκης από την οποία δεν έλλειπαν οι εντάσεις και οι εντονότατοι διαξιφισμοί, κρατούσε σημειώσεις, πρόσεχε κάθε κίνηση της κατηγορουμένης και έλεγχε όσα ακούγονταν αναζητώντας έγγραφα της υπόθεσης, σήμερα όρθια θα απαντήσει στην κατηγορουμένη και θα προσπαθήσει να πείσει τους δικαστές να υιοθετήσουν την κρίση της.

