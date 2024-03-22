Δίκη για την Τζωρτζίνα: Στις 29 Μαρτίου η απόφαση για την Ρούλα Πισπιρίγκου

Στις 29 Μαρτίου το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο που επί 14 μήνες δικάζει τη Ρούλα Πισπιρίγκου για το θάνατο της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας, θα ανακοινώσει την ετυμηγορία του για την γυναίκα που της καταλογίζεται πως δηλητηρίασε το παιδί της.

Το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου ολοκληρώθηκε σήμερα η μαραθώνια αγόρευση του συνηγόρου της κατηγορουμένης, Αλέξη Κούγια, γνωστοποίησε πως την ερχόμενη Παρασκευή μετά τις 11 το πρωί, η κατηγορουμένη, ο πατέρας των παιδιών και οι παράγοντες της δίκης θα ακούσουν την απόφαση των δικαστών ως προς την ενοχή ή μη της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Μετά από τη μακρά διαδικασία που προηγήθηκε, με πολύ συχνές εντάσεις και υψηλούς τόνους, με την εξέταση δεκάδων μαρτύρων, γιατρών, νοσηλευτών και εξειδικευμένων επιστημόνων, οι τρεις τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι θα ανακοινώσουν αν αποδέχονται την κατηγορία που θέλει την 9χρονη Τζωρτζίνα να κινδυνεύει να χάσει την ζωή της και εν τέλει να υποκύπτει σε ισχυρή δόση κεταμίνης που της χορήγησε η μητέρα της ή αν υιοθετούν την θέση τής κατηγορουμένης ότι είναι άλλες οι αιτίες που χάθηκε το κοριτσάκι.

Η εισαγγελική πρόταση που θα εξετάσουν οι δικαστές, τους ζητά να κηρύξουν ένοχη την Ρούλα Πισπιρίγκου όπως κατηγορείται: απόπειρα και ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της Τζωρτζίνας Δασκαλάκη. «Η Τζωρτζίνα είχε την ατυχία να έχει μάνα την κατηγορουμένη» είχε πει στην πολύωρη αγόρευση της η Εισαγγελέας η οποία ζήτησε να κριθεί ένοχη η 35χρονη και να μην δεχθεί το δικαστήριο «τις αντιφάσεις της κατηγορουμένης οι οποίες δεν αντέχουν στη λογική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

