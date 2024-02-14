"Η «υπέρμετρη» ενασχόληση με την προσωπικότητα της κατηγορουμένης αποπροσανατολίζει, καθώς αντί το δικαστήριο να ερευνά τις πράξεις και παραλείψεις του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, που συνδέονται με την εξέλιξη της υγείας της Τζωρτζίνας, ερευνά την προσωπική ζωή της κατηγορουμένης που δε συνδέεται αιτιωδώς με το θάνατο της Τζωρτζίνας" είπε στην αγόρευση του, που ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Αλέξης Κούγιας.

Ο κ. Κούγιας στην τοποθέτηση του για τις κατηγορίες της απόπειρας και της ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της εντολέα του, έκανε λόγο για "προκατάληψη" στο πρόσωπο της Πισπιρίγκου, ενώ καταφέρθηκε εναντίον της όλης πολύμηνης διαδικασίας που έχει προηγηθεί, λέγοντας πως "αν κάτι δολοφονήθηκε σε αυτήν την διαδικασία αυτό είναι η επιστημονική αλήθεια και ο ορθός λόγος".

Στην αγόρευση του ο συνήγορος της 35χρονης, δεν άφησε εκτός κάδρου, ούτε την Εισαγγελέα της Έδρας, η οποία έχει ζητήσει την ενοχή της Πισπιρίγκου, ούτε τον καθηγητή Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ Νικόλαο Ράικο, ο οποίος υπογράφει την τοξικολογική στην οποία εντοπίζεται μεγάλη ποσότητα κεταμίνης στο αίμα της Τζωρτζίνας, αλλά ούτε και τον πατέρα της Τζωρτζίνας.

Κατά τον συνήγορο αφετηρία της εισαγγελικής λειτουργού δεν είναι η αναζήτηση της αντικειμενικής αλήθειας, αλλά " η εκ προοιμίου παραδοχή της ενοχής εξαιτίας προκατάληψης . Σχολιάζοντας την εισαγγελική αγόρευση ο κ. Κούγιας αναφέρθηκε σε "κουραστική επίκληση του συναισθήματος των μελών του δικαστηρίου" με "διατυπώσεις ιερής αγανάκτησης" και στόχο "να θολώσει την αντικειμενική σας κρίση και την διαύγεια της σκέψης σας" όπως είπε απευθυνόμενος στην έδρα.

Στον αντίποδα της προκατάληψης με την οποία αντιμετωπίζεται η εντολέας του, ο κ. Κούγιας τοποθέτησε την "θεοποίηση του Μάνου Δασκαλάκη" λέγοντας πως "Για κάποιον ανεξήγητο λόγο όλα όσα έκανε η κατηγορούμενη θεωρήθηκαν "τυπικά, ψυχρά, αδιάφορα και διεκπεραιωτικά", ενώ το γεγονός ότι μια φορά ο Μάνος Δασκαλάκης ήρθε και έβαλε λίγο λαδάκι στο μέτωπο της Τζωρτζίνα στο νοσοκομείο του Ρίου, θεωρήθηκε υπέρτατη και ασυναγώνιστη απόδειξη γονεϊκής αγάπης. Όσα κι αν έκανε η κατηγορούμενη για τη Τζωρτζίνα, δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεπεράσει το «λαδάκι»του Μανού. Αυτό δείχνει πόσο βαθιά έχει αλλοιωθεί η κριτική σκέψη και ο ορθός λόγος από την προκατάληψη σε βάρος της κατηγορουμένης…".

Για την έκθεση τοξικολογικής εξέτασης του κ. Ράικου ο συνήγορος ζήτησε "να την πετάξετε στον κάλαθο των αχρήστων" τονίζοντας πως εξαρχής η επίμαχη έκθεση θεωρήθηκε "θέσφατο" και " απαραβίαστο ιερό κείμενο". Όπως ανέφερε ο κ. Κούγιας, αν αφαιρεθεί η έκθεση "τότε δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο που να υποδεικνύει εγκληματική ενέργεια και αυτό δεν μπορεί να υποκατασταθεί, ούτε να αντικατασταθεί με κουτσομπολιά.."

Κατά τον κ. Κούγια "σκοπός του Ράικου ήταν να αναδειχθεί επιστημονικά μέσα από αυτή την υπόθεση, να γίνει ο «βασιλιάς των τοξικολόγων» με το να καταχωρηθεί στα παγκόσμια τοξικολογικά χρονικά ως ο τοξικολόγος που κατόρθωσε να εντοπίσει τον πρώτο στην ιστορία θάνατο παιδιού από κεταμίνη μέσα σε νοσοκομείο από πράξη γονέα και όχι από ιατρικό σφάλμα..".

Ο Αλέξης Κούγιας σημείωσε πως δεν υπάρχει ιχνηλάτηση της κεταμίνης από την πηγή μέχρι την κατάληξη της, ενώ συμπλήρωσε πως είναι δεδομένο πως στο βαλιτσάκι ανάνηψης, που πήρε η ιατρική ομάδα μετά την μοιραία ανακοπή της Τζωρτζίνας, περιείχε κεταμίνη και μιδαζολάμη. "Επίσης, έχετε και το δεδομένο ότι η κεταμίνη και η μιδαζολάμη είναι ουσίες που αλληλοσυμπληρώνονται στο πλαίσιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή της διασωλήνωσης" τόνισε .

Ανέφερε, μάλιστα, πως αν αντί των δύο ουσιών βάζαμε στην υπόθεση ένα φονικό όπλο "η απόφαση του δικαστηρίου θα ήταν εύκολα υπέρ της καταδίκης αυτών που έφεραν το όπλο του εγκλήματος στο δωμάτιο του θύματος. Κανένα δικαστήριο δεν θα δεχόταν ότι αυτός που έφερε το όπλο του εγκλήματος στον τόπο του εγκλήματος δεν το χρησιμοποίησε, διότι κάποιος άλλος κατά σύμπτωση έφερε ένα ίδιο όπλο στον ίδιο τόπο και χρόνο και το χρησιμοποίησε λίγο πριν, αλλά δεν βρέθηκε. Γιατί λοιπόν στην συγκεκριμένη υπόθεση να δεχτούμε ότι κατά διαβολική σύμπτωση την ίδια μέρα και στον ίδιο τόπο έφεραν στο δωμάτιο της Τζωρτζίνας κεταμίνη - μιδαζολάμη, τόσο η κατηγορούμενη, όσο και η ομάδα ανάνηψης, αλλά η κεταμίνη - μιδαζολάμη χορηγήθηκε από την κατηγορούμενη και όχι από την ομάδα ανάνηψης;".

Η αγόρευση του κ. Κούγια θα συνεχιστεί στις 21 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

