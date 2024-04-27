Βόλεϊ: Μυθική ανατροπή για τον Παναθηναϊκό μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού

Ιστορικός Παναθηναϊκός, έσπασε ξανά την έδρα του Ολυμπιακού και πήρε το 26ο! Οι «πράσινες» μπορεί να βρέθηκαν με την «πλάτη στον τοίχο» στους τελικούς της Volley League, όμως με τρεις νίκες σερί ολοκλήρωσαν τη μεγαλύτερη ανατροπή σε σειρά, επικρατώντας στο tie break των «ερυθρόλευκων» (2-3 σετ) και διατήρησαν τα σκήπτρα τους για τρίτη διαδοχική σεζόν!



Τεράστιο ματς στο κλειστό του Ρέντη με τον Παναθηναϊκό να προηγείται, τον Ολυμπιακό να τουμπάρει το ματς και τις «πράσινες» να μπαίνουν με το μαχαίρι στα δόντια στα δυο επόμενα σετ, ολοκληρώνοντας την ανατροπή τίτλου.

Με τοσυμβιβάστηκαν οι «ερυθρόλευκες» που παρά την ποιότητα τους λύγισαν την κρισιμότερη στιγμή και είδαν ξανά το πρωτάθλημα να χάνεται.Εξαιρετικό ξεκίνημα στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό με τις «πράσινες» να έχουν πολύ οργανωμένο μπλοκ και να βρίσκουν σημαντικούς πόντους με την Καρκάσες, την Γκρόθες και την Άτκινσον, φτάνοντας στο +4 (3-7). Οι «ερυθρόλευκες» δεν μπορούσαν να βρουν αντίδραση στο καλό μπλοκ των φιλοξενούμενων και απώλεσαν αρκετές φορές την ευκαιρία να μειώσουν, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να διευρύνει τη διαφορά του στους πέντε πόντους.Ο Μιτσέλι κάλεσε τάιμ άουτ και το ντεμαράζ του Ολυμπιακού ξεκίνησε, αφού οι «ερυθρόλευκες» έφεραν το ματς στον πόντο με το 17-18. Η Άτκινσον με νέο πόντο έδωσε διαφορά ασφαλείας στον Παναθηναϊκό, αλλά οι Κυπελλούχες, αντιδρούσαν συνεχώς με αποτέλεσμα να σβήσουν τα δυο set ball του Παναθηναϊκού ισοφαρίζοντας 24-24 και οδηγώντας το σετ σε παράταση. Εκεί οι «πράσινες» ήταν ψύχραιμες και πήραν προβάσισμα στα σετ 24-26.Εκρηκτικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο σετ με την ομάδα του Μιτσέλι να βγάζει αντίδραση και να απαντά με εκκωφαντικό τρόπο χτίζοντας από νωρίς διαφορά τεσσάρων πόντων (5-1) με τον Ντράγκαν Νέσιτς να καλεί τάιμ άουτ! Αυτό βοήθησε τον Παναθηναϊκό να επανέλθει και να χτίσει ένα μικρό σερί 3-0 και να μειώσει στον πόντο (5-4). Οι παίκτριες του Νέσιτς ήταν ψύχραιμες και κατάφεραν, αρχικά να ροκανίσουν, εν συνεχεία να ισοφαρίσουν και στη συνέχεια να προσπεράσουν με 9-10!Όμως ένα οριακό πέρασμα της Μλεϊνκοβα και το φιλέ της Καρκάσες έδωσαν στον Ολυμπιακό εκ νέου το προβάδισμα για το 11-10 και εν συνεχεία το 12-10. Για μια ακόμη φορά όμως ο Παναθηναϊκός έβγαλε υπομονή στο παιχνίδι του με την αυτοθυσία της Παπαφωτίου και την εκτελεστική δεινότητα της Καρκάσες να δίνουν εκ νέου προβάσιμα 12-13 με νέο σερί 3-0 που ανάγκασε ξανά σε τάιμ άουτ τον Μιτσέλι.Οι «πράσινες» συνέχισαν να διατηρούν προβαδίσματα του ενός και των δυο πόντων μέχρι το 18-19! Εκεί ένα τρομερό 4-0 με τρεις πόντους της Μλεϊνκοβα εφερε τις «ερυθρόλευκες» στο 21-19 με τον Παναθηναϊκό να φέρνει προσωρινά το ματς στα ίσα. Όμως οι λάθος επιθέσεις της Καρκάσες και τα μπλοκ της Φαριόλ, ήταν εκείνα που έδωσαν στον Ολυμπιακό το δικαίωμα να ισοφαρίσει σε 1-1 στα σετ με 25-21!Αντίστοιχο ξεκίνημα με του Ολυμπιακού έκανε στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός με τις «πράσινες» να κάνουν το 1-5 και να αναγκάζουν τον Μιτσέλι σε τάιμ άουτ. Η αντίδραση των «ερυθρολεύκων» ήταν ανάλογη, αλλά πιο... αργοπορημένη καθώς η ισοπαλία ήρθε στο 11-11 με μπλοκ άουτ που κέρδισε η Νίζετιχ για τον Ολυμπιακό.Σε ένα συγκλονιστικό ντέρμπι μετατράπηκε ο 5ος τελικός με τον Ολυμπιακό να παίρνει κεφάλι στο σκορ, χάρη στη Μιλίτσα Κούμπουρα η οποία μίλησε στα κρίσιμα και έδωσε κομβικούς πόντους στον Ολυμπιακό! Οι «ερυθρόλευκες» έκαναν τρομερό παιχνίδι με τη Λαμπρούση να μπαίνει στην εξίσωση και να τελειώνει το σετ με 25-21 μετά από άσο βάζοντας τις Πειραιώτισσες μπροστά στο σκορ με 2-1.Ο τελικός ήταν πλέον στην κόψη του ξυραφιού και οι παίκτριες του Ολυμπιακού ΄παρά το +2 ισοφαρίστηκαν από τις ψύχραιμες φιλοξενούμενες για το 4-4. Η μια ισοπαλία διαδεχόταν την άλλη, όμως ο Παναθηναϊκός στο κρισιμότερο σημείο θωράκισε το μπλοκ του και έφτασε στο +7 παίρνοντας διαφορά ασφαλείας. (13-20). Εκεί ο Ολυμπιακός προσπάθησε να κάνει την αντεπίθεση του και παρότι μείωσε αισθητά δεν ανησύχησε τον Παναθηναϊκό που έφτασε στο 2-2 με 18-25 στέλνοντας τον τελικό στο tie break!Με δυο ισοπαλίες ξεκίνησε το tie break, αλλά ο Παναθηναϊκός με μπλοκ που τσάκιζε κόκαλα και με την Καρκάσες να παίρνει κρίσιμους πόντους, έφτασε στο +3 (3-6) αναγκάζοντας σε τάιμ άουτ τον Μιτσέλι! Ο Παναθηναϊκός έφτασε στους τέσσερις τους πόντους τη διαφορά (4-8) και πήγε με σημαντικό προβάδισμα στην αλλαγή τερέν.Εκεί και πάλι δεν άλλαξε κάτι καθώς το τρομερό μπλοκ με επικεφαλής τη Σάμανταν, αλλά και η ασταμάτητη Καρκάσες, έδωσαν στον Παναθηναϊκό το πρωτάθλημα με 2-3 σετ και 9-15 στο tie break!24-26, 25-21, 25-21, 18-25, 9-15

