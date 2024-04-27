Φορμαρίστηκε στο κατάλληλο σημείο και το εξαργύρωσε με την παραμονή του ο Παναιτωλικός!



Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη επικράτησε 1-0 υποδεχόμενη τον Ατρόμητο στο κατάμεστο γήπεδο του Αγρινίου (sold out), στο πλαίσιο της 6ης και προτελευταίας αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Super League. Έτσι, χάρη στην τρίτη σερί του νίκη αλλά και σε συνδυασμό με την ήττα (2-3) της Κηφισιάς από τον ΠΑΣ Γιάννινα, εξασφάλισε την παραμονή του στην κατηγορία. Τυπικό «τσεκ» και από τους Περιστεριώτες, οι οποίοι χρειάζονταν έναν βαθμό τις τελευταίες δύο αγωνιστικές ή να μην κάνει το 2/2 η ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Η βαθμολογία μία αγωνιστική πριν το φινάλε:

Στο... μυαλό των κόουτς:

Το ματς:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

«Χρυσός» σκόρερ για τους γηπεδούχους ο, στο, με τον Γεωργιανό στόπερ να βρίσκει για πρώτη φορά δίχτυα με την ομάδα του, στο κατάλληλο σημείο. Καλύτεροι μέχρι εκείνη τη στιγμή οι Αγρινιώτες, με το σύνολο του Σάσα Ίλιτς να χάνει πολλές ευκαιρίες έκτοτε, βλέποντας και τοννα βάζει κομβικά «στοπ».Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσαν το παιχνίδι και οι δύο, λόγωστον) και στον σκόρερ).Στηο Ατρόμητος, ο οποίος την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Στηνο Παναιτωλικός που στις 11 Μαΐου φιλοξενείται από τον ΟΦΗ. Παραμένει ανοικτή η πρώτη θέση.Και οι δύο προπονητές παρέταξαν τις ομάδες τους με τριάδα στα στόπερ.Σύστημα 3-5-2 για τον, με τον Τσάβες στην εστία και τους Μαλή, Οικονόμου και Ταμπίτζε στα στόπερ. Μαυριάς και Τορεχόν δεξιά και αριστερά, αντίστοιχα, με τους Πέρες, Λιάβα και Χουάνπι στα χαφ. Δίδυμο στην επίθεση οι Λομόνακο και Ντίαζ.Οπότε, οτο γύρισε σε 5-3-2 για τον. Ο Μαρκετζάνι ήταν στην εστία, ο Κιβρακίδης δεξί μπακ, αριστερό ο Αθανασίου και οι Ασεβέδο, Τζαβέλλας και Ντε Μποκ στα στόπερ. Τριάδα στα χαφ οι Κούντε, Έντερ και Κούεν, με τους Βαλένσια και Βέργο να συνθέτουν το δίδυμο στην επίθεση.Με επιθετικές διαθέσεις μπήκαν οι Αγρινιώτες, παίρνοντας ώθηση και από την πολύ ωραία ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι τους. Κύριος εκφραστής των επιθέσεών τους στο ξεκίνημα ήταν ο Λομόνακο.Την ίδια στιγμή, οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να φτιάξουν τις στιγμές τους, χωρίς όμως να καταφέρνουν κάτι το ιδιαίτερο.Γένικα ήταν ένα πρώτο κομμάτι χωρίς πολλές ευκαιρίες, με την ένταση και τα νεύρα να κυριαρχούν (τέσσερις κίτρινες μέχρι το 34', δύο για κάθε ομάδα). Η πρώτη στιγμή για τον Ατρόμητο έλαβε χώρα στο 24', με τον Τσάβες να βγαίνει και να καθαρίζει κατά το γέμισμα στον Βέργο, με τους «κυανόλευκους» να διαμαρτύρονται για πέναλτι.Και αφού ο Λομόνακο προειδοποίησε εκ νέου στο 37', μπήκαμε στο φινάλε του πρώτου μέρους, εκεί όπου ο Παναιτωλικός είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες! Πρώτα στο, με τοννα σπάει μεταξύ μικρής περιοχής και πέναλτι στον ολομόναχο, ο οποίος εκτέλεσε με τη μία, με τοννα αποκρούει. Εν συνεχεία, στο, με τοννα πιάνει σουτ με το εξωτερικό και την μπάλα να φεύγει άουτ.Σ' ένα πρώτο μέρος με ελάχιστες φάσεις, λοιπόν, οι κορυφαίες εκ των οποίων ωστόσο άνηκαν στους γηπεδούχους.Οι δύο ομάδες βγήκαν χωρίς αλλαγές στο δεύτερο μέρος, με τον Παναιτωλικό να το παίρνει από εκεί που το άφησε. Πρώτη ευκαιρία στο 47' με το φαλτσαριστό σουτ του Ντίαζ, για να «απαντήσει» ο Βέργος με σουτ από το όριο της μεγάλης περιοχής στο 51'.Για να φτάσουμε στο, όταν ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ () μέσω μιας στατικής φάσης: Ύστερα από εκτέλεση κόρνερ και πρώτη κεφαλιά του, οέπιασε δεύτερη στο ύψος της μικρής περιοχής και σκόραρε από κοντά.Οι Αγρινιώτες δεν αξιοποίησαν το μομέντουμ τους. Αντίθετα, είδαν τον Ατρόμητο να χάνει back to back μεγάλες ευκαιρίες με τον, στοκαι στο 57', με τοννα βάζει καταλυτική προβολή στην πρώτη περίπτωση που δημιουργήθηκε από την υπέροχη κάθετη του Έντερ.Η ομάδα του Σάσα Ίλιτς συνέχισε να ήταν εκείμη που έφτιαχνε ευκαιρίες, με τονόμως να βάζει «στοπ». Όπως στοστην απευθείας εκτέλεση του Κούντε και στοστην κοντινή κεφαλιά του Βαλένσια.Στοδέχθηκε τη δεύτερη κίτρινη στο παιχνίδι, για μαρκάρισμα στον Χατζηθεοδωρίδη, με αποτέλεσμα ο Ατρόμητος να μείνει με παίκτη λιγότερο για το υπόλοιπο. Σε μια αυστηρή απόφαση του Βασίλη Φωτιά.Τσάβες – Μαλής, Οικονόμου (86' Μπακάκης), Ταμπίτζε – Μαυριάς, Πέρες (81' Τσιγγάρας), Λιάβας (67' Χατζηθεοδωρίδης), Χουάνπι (86' Μπ. Ντουάρτε), Τορεχόν – Λομόνακο (68' Ζοάο Πέδρο), Ντίαζ.Μαρκετζάνι – Κιβρακίδης (81' Τριμμάτης), Ασεβέδο (73' Γιουμπιτάνα), Τζαβέλλας, Ντε Μποκ, Αθανασίου – Κούντε, Έντερ, Κούεν (73' Βρακάς) – Βαλένσια, Βέργος (73' Αντζιέλσκι).Βασίλης ΦωτιάςΚώστας ΝικολαΐδηςΘόδωρος ΤζιουβάραςΚώστας ΠουλικίδηςΣτέφανος Κουμπαράκης, Αντώνης Σινιοράκης

