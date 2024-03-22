Σταϊκούρας στον ΣΚΑΪ 100,3: Ευθύνη των μηχανοδηγών οι τρεις παραβιάσεις φαναριών σύμφωνα με τo πόρισμα της Hellenic Train

Στην αποκάλυψη ότι στα νέα συμβάντα όπου παραβιάστηκε ο ερυθρός σηματοδότης, μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, ευθύνονται κυρίως οι μηχανοδηγοί σύμφωνα και με τo πόρισμα της Hellenic Train προχώρησε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας.

«Στο περιστατικό της 23ης Δεκεμβριου του '23 που λειτούργησε η τηλεδιοίκηση, το πόρισμα της Hellenic Train αναφέρει ότι έσφαλε ο μηχανοδηγός» δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας.

«Και τα τρία περιστατικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχουν περίπου την ίδια απάντηση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σταϊκούρας μίλησε για επαναλαμβανόμενη κατάσταση που απαιτεί την ανάληψη ευθύνης κυρίως από Hellenic Train και από τον ΟΣΕ, στο μέρος που έχει ευθύνη.

«Έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες από τον ΟΣΕ και την Hellenic Train μετά τα τελευταία συμβάντα ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή και απο τους μηχανοδηγούς και τους εργαζόμενους του ΟΣΕ» ανεφερε ο κ. Σταϊκουρας.

Ερωτηθείς για τις ισόπεδες αφύλακτες διαβάσεις στο σιδηρόδρομο, δήλωσε ότι έχει γίνει συγκεκριμένη αίτηση προς τον ΟΣΕ για να έχουμε πλήρη εικόνα των διαβάσεων προκειμένου να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να είμαστε βέβαιοι για την ασφαλά διέλευση οχημάτων και πολιτών. Επεσήμανε, ότι σε σχέση με το εξωτερικό «είμαστε πολύ πίσω».

Δήλωσε ακόμη ότι το προηγούμενο διάστημα διαπιστώθηκαν αρκετά περιστατικά φθοράς σε τροχούς και φθοράς υλικού.

Ανέφερε ότι έχει ζητηθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων να υπάρχει ξεκάθαρο πόρισμα με όσα έχουν πέσει στην αντίληψή τους.

Ανακοίνωσε παράλληλα ότι μέσα στην επόμενη διετία θα υπάρχει διπλή γραμμή και τηλεδιοίκηση στο κομμάτι Δομοκός -Λάρισα που έχει καταστραφεί από τον Daniel.

Εκτίμησε ότι στα τέλη Απριλίου θα κυκλοφορούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία, καθώς όπως ανέφερε εχουν φτάσει οι φορτιστές και εκκρεμούν οι σταθμοί φόρτισης.

