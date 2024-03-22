Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη για την ομοφοβική επίθεση εναντίον δύο μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, το βράδυ της 9ης Μαρτίου, στην πλατεία Αριστοτέλους.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 31 Οκτωβρίου, λόγω κωλύματος συνηγόρου υπεράσπισης ενός εκ των 9 κατηγορούμενων.

Σε βάρος τους είχε ασκήσει ποινική δίωξη η εισαγγελέας για εξύβριση, κατά συρροή, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, ενώ δύο εξ αυτών κατηγορούνται επιπλέον για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης, κατά συρροή (πάλι με ρατσιστικά χαρακτηριστικά).

Οι ίδιοι είχαν αφεθεί ελεύθεροι μετά την πρώτη αναβολή που χορηγήθηκε, επειδή έλειπαν μάρτυρες.

«Νιώθω συνέχεια να με ακολουθούν άτομα»

Στο δικαστήριο βρέθηκε σήμερα ένα από τα δύο θύματα (αμφότερα είναι ηλικίας 21 ετών και παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες προς υποστήριξη της κατηγορίας). Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της διαδικασίας ανέφερε ότι «κάποια από αυτά τα άτομα εκείνη τη μέρα πέταξαν αντικείμενα, κάποια άλλα με έβρισαν», ενώ τόνισε ότι ο αριθμός αυτών που συνελήφθησαν είναι μικρότερος σε σχέση με αυτούς που του επιτέθηκαν.

Περαιτέρω, επισήμανε ότι δεν φοβάται μεν, από την άλλη όμως ανέφερε πως «τις τελευταίες μέρες νιώθω να με ακολουθούν άτομα συνέχεια και φοβάμαι για τη σωματική μου ακεραιότητα, είτε από το διαδίκτυο είτε σε δημόσιο χώρο». Αποκάλυψε δε, ότι έχει δεχθεί και κατά το παρελθόν ανάλογες επιθέσεις και πρόσθεσε ότι αυτό που του δίνει ελπίδα είναι η αλληλεγγύη που εισέπραξε μετά το περιστατικό.

Για το ίδιο επεισόδιο σχηματίστηκε και δεύτερη δικογραφία με κατηγορούμενους 12 ανήλικους που διώκονται για εξύβριση κατά συρροή (με τον αντιρατσιστικό νόμο) και παραπέμφθηκαν να δικαστούν ενώπιον Δικαστηρίου Ανηλίκων (με κλήση που θα λάβουν). Επιπλέον, με εισαγγελική παραγγελία σχηματίζονται δικογραφίες τόσο κατά αγνώστων για το αδίκημα της απειλής όσο και κατά των γονιών των ανηλίκων, καθώς εξετάζεται εάν υπάρχουν ευθύνες εναντίον τους για παραμέληση εποπτείας.

Αναβλήθηκε και η δεύτερη δίκη

Στο μεταξύ, στο πινάκιο του ίδιου δικαστηρίου είχε προσδιοριστεί να διεξαχθεί και η δεύτερη ομοφοβική επίθεση που καταγγέλθηκε δύο μέρες μετά το επεισόδιο στην πλατεία Αριστοτέλους, με θύμα το ένα από τα δύο παραπάνω άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και δράστη αυτή τη φορά έναν 32χρονο (διώκεται για εξύβριση και απειλή, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά). Και αυτή η δίκη αναβλήθηκε για την ίδια μέρα (31/10) λόγω κωλύματος του συνηγόρου του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.