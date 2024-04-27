Το Μέγαρο της Βουλής φωταγωγήθηκε σήμερα το βράδυ με το λογότυπο της δράσης για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, δίνοντας το μήνυμα: «Διαβάζω και Αλλάζω».

Η συγκεκριμένη δράση η οποία πραγματοποιήθηκε, για μία ακόμη χρονιά, ήταν στο πλαίσιο συμμετοχής της Βιβλιοθήκης της Βουλής στον Περίπατο Βιβλίου, που διοργάνωσε σήμερα η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου, για την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου.

Επίσης, στο Μέγαρο της Βουλής, το Τμήμα Κοινοβουλευτικής Βιβλιοθήκης διεξήχθη εκδήλωση με θέμα «Η Χάρτα, ο Ρήγας και η εποχή του», όπου κάθε γκρουπ επισκεπτών κατά την έξοδό του διερχόταν του Περιστυλίου, όπου εκτίθεται η Χάρτα.

Σε συνέχεια παρόμοιων εκδηλώσεων, το Τμήμα Κοινοβουλευτικών Αρχείων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, υλοποίησε ακόμη δράση με θέμα «Ανακαλύπτοντας (σ)τα αρχεία της Βιβλιοθήκης της Βουλής».

Εκεί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα αρχεία και την ιστορία του Κοινοβουλίου, να ενημερωθούν για τα στάδια διαχείρισης και τους τρόπους αξιοποίησής τους και παράλληλα να περιηγηθούν στα εργαστήρια συντήρησης και ψηφιοποίησης.

Τέλος, στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο διεξήχθη δράση φιλαναγνωσίας για οικογένειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

