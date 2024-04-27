Νίκησε το Μαρούσι με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, παίρνοντας το τελευταίο εισιτήριο για τα Playoffs της Stoiximan Basket League και κλείνοντας ραντεβού με τον Παναθηναϊκό ΑKTOR ο ΠΑΟΚ!



Στο μοναδικό παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής των Playouts με βαθμολογικό ενδιαφέρον, ο «Δικέφαλος του Βορρά»... πάτησε γκάζι στην τέταρτη περίοδο, στην οποία επικράτησε του αντιπάλου του με επί μέρους σκορ 20-11, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 77-62!

Τα δεκάλεπτα:

MVP των νικητών ο απίθανος Πόρτερ, ο οποίος «άγγιξε» το triple double με 22 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν επίσης(16π, 12 ριμπ) και(12π, 6 ριμπ). Από την άλλη, για τους ηττημένους δεν ήταν αρκετή η υπερπροσπάθεια του, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18 πόντους.Ισορροπημένη από το ξεκίνημά της η αναμέτρηση, με τον Πόρτερ να κάνει τη διαφορά από την πρώτη περίοδο, αλλά με καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί να φτιάξει μεγάλη υπέρ της διαφορά και με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται μπροστά με 40-36.Στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 53-44, πριν το Μαρούσι μειώσει σε 57-51. αλλά οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στην τέταρτη περίοδο, στην οποία δέχθηκαν μόλις 11 πόντους, φτάνοντας τελικά στη νίκη με18-18, 40-36, 56-51, 77-62Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας για την τελευταία αγωνιστική των playouts, η, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο των playoffs, γνώρισε τη 15η ήττα της φετινή Stoiximan Basket League, χάνοντας με το οριακόστην έδρα της, ενώ τοδιέλυσε με το εμφατικότον υποβιβασμένοστην Πάτρα.

