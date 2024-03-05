Για άλλους έξι μήνες παρατείνει την προσωρινή κράτηση της Ρούλας Πισπιρίγκου το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, που την δικάζει για την δεύτερη δικογραφία σε βάρος της σχετικά με τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας.

Το δικαστήριο έκρινε πως η κατηγορουμένη πρέπει να παραμείνει στην φυλακή έως τον Σεπτέμβριο του 2024, ανανεώνοντας με την απόφασή του την προσωρινή κράτηση της Πισπιρίγκου για τους δύο θανάτους που της αποδίδονται, για τους οποίους έχει ήδη συμπληρώσει 12 μήνες κράτησης, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέα τον Ιανουάριο του 2023.

Να σημειωθεί ότι διαρκούσης της πρώτης δίκης που αφορά τον θάνατο της Τζωρτζίνας, διαδικασία που πλέον φθάνει στο τέλος της με την απόφαση του δικαστηρίου να εκδίδεται στο αμέσως επόμενο διάστημα, η 35χρονη συμπλήρωσε 18 μήνες κράτησης, καθώς για την πρωτότοκη κόρη της κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη τον Απρίλιο του 2022.

Το δικαστήριο σήμερα αποδέχθηκε την εισαγγελική πρόταση, που επικαλούμενη τον κίνδυνο διάπραξης νέων αντίστοιχων αδικημάτων από την κατηγορουμένη, ζήτησε την παράταση της κράτησής της.

Στην δίκη για την Μαλένα και την Ίριδα, που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο, η Πισπιρίγκου είναι αντιμέτωπη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η κατηγορία αφορά την απώλεια της ζωής της 3,5 ετών κόρης της Μαλένας το 2019, το πρώτο παιδί της οικογένειας που πέθανε, καθώς και της μόλις έξι μηνών Ίριδας το 2021, ενώ το μωράκι κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με την Τζωρτζίνα.

Στην δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, ενόσω η Πισπιρίγκου ήταν ήδη κατηγορούμενη για την Τζωρτζίνα, αναφέρεται πως τα δύο παιδιά είχαν ασφυκτικό θάνατο με υπαίτια την μητέρα τους.

Η διαδικασία σήμερα ξεκινά με την κατάθεση του πατέρα των κοριτσιών Μάνου Δασκαλάκη, ο οποίος σε αυτήν την δίκη, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν παρίσταται στην υποστήριξη της κατηγορίας.

Στο δικαστήριο αναμένεται να εξεταστούν και οι ιατροδικαστές Νίκος Καρακούκης και Νίκος Καλόγρηας, οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι τα δύο μικρότερα κορίτσια της οικογένειας Δασκαλάκη είχαν ασφυκτικούς θανάτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

