Θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής 22 Μαρτίου 2024 στην Ποδογορά Βάλτου του Δήμου Αμφιλοχίας.
Ο άτυχος άνδρας σύμφωνα με το e maistros.gr που ήταν συνταξιούχος Πολιτικός Μηχανικός έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να κόψει δέντρο έξω από το σπίτι του, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί και να τραυματιστεί θανάσιμα.
Πηγή: skai.gr
