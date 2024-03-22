Λογαριασμός
Τραγωδία στο Δήμο Αμφιλοχίας- Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο

Ο άτυχος άνδρας επιχείρησε να κόψει δέντρο έξω από το σπίτι του, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Αμφιλοχία

Θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής 22 Μαρτίου 2024 στην Ποδογορά Βάλτου του Δήμου Αμφιλοχίας.

Ο άτυχος άνδρας σύμφωνα με το e maistros.gr που ήταν συνταξιούχος Πολιτικός Μηχανικός έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να κόψει δέντρο έξω από το σπίτι του, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: αμφιλοχία Δυστύχημα
