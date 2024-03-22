Θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής 22 Μαρτίου 2024 στην Ποδογορά Βάλτου του Δήμου Αμφιλοχίας.

Ο άτυχος άνδρας σύμφωνα με το e maistros.gr που ήταν συνταξιούχος Πολιτικός Μηχανικός έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να κόψει δέντρο έξω από το σπίτι του, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.