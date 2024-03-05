Φορτισμένος και έχοντας πίσω του την εν διαστάσει σύζυγο του Ρούλα Πισπιρίγκου που έκλαιγε στο εδώλιο, κατέθεσε στο ΜΟΔ ο πατέρας της Μαλένας και της Ίριδας Μάνος Δασκαλάκης , πρώτος μάρτυρας στην δίκη για τους θανάτους των δύο κοριτσιών.

Ο μάρτυρας ξεκίνησε την εξιστόρηση των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν όταν η οικογένεια βίωσε την πρώτη απώλεια παιδιού, που πλέον χρεώνεται σε εγκληματική ενέργεια της Πισπιρίγκου.

«Ήταν σε σοκ, τράβαγε τα μαλλιά της» είπε στο δικαστήριο ο μάρτυρας, αναφερόμενος στο πως βρήκε την κατηγορουμένη στο νοσοκομείο Αγλαϊα Κυριακού στις 13 Απριλίου 2019 όσο οι γιατροί βρίσκονταν στο δωμάτιο της Μαλένας και έδιναν μάχη για την κρατήσουν στη ζωή μετά από περιστατικό ανακοπής.

Το παιδί, 3,5 ετών, είχε εισαχθεί στο Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», προκειμένου να υποβληθεί σε ένα σε χημειοθεραπεία 8 ημερών για την αντιμετώπιση λεμφαδενίτιδας. Η μικρή ασθενής , σύμφωνα με την δικογραφία είχε πολύ καλή απόκριση, ενώ η γενική της κατάσταση θεωρήθηκε εξαιρετική, με βάση τον βιοχημικό έλεγχο μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας. Το απόγευμα, ωστόσο, της 13ης Απριλίου το παιδί κατέληξε ξαφνικά, ενώ ως αιτία θανάτου καταγράφηκε η αιφνίδια ανακοπή απροσδιόριστων αιτίων.

Ο Δασκαλάκης είπε στο δικαστήριο πως όταν οι γιατροί τους ενημέρωσαν πως η Μαλένα δεν τα κατάφερε και ότι πρέπει να γίνει νεκροψία -νεκροτομή, η κατηγορούμενη άρχισε να φωνάζει: «Όχι δεν θέλω να μου χαρακώσετε το παιδί», ενώ στην συνέχεια της κατάθεσης του ανέφερε πως η μητέρα των παιδιών του "μετά τη δολοφονία της Μαλένας για κάποιο χρονικό διάστημα έκλαιγε συνεχώς".

Αναφερόμενος στον θάνατο της Ίριδας, στις 21 Μαρτίου 2021,ο Μάνος Δασκαλάκης είπε ότι ενημερώθηκε ότι το παιδί έχει πάθει κάτι αφού προηγουμένως είχε ανακοινώσει στην κατηγορούμενη ότι χωρίζουν.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 22 Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

