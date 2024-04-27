Στον Βόλο βρέθηκε σήμερα Σάββατο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης στο πλαίσιο περιοδείας του στη Θεσσαλία, αλλά και για την επέτειο της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας της Μαγνησίας αναφέρθηκε στις πρόσφατες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για το πακέτο στήριξης της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του περσινού Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Χατζηδάκης απευθυνόμενος προς τον αγροτικό κόσμο τόνισε ότι «οι αγρότες έλαβαν ήδη ποσά αποζημίωσης στους λογαριασμούς τους. Πολύ μεγάλη πλειονότητα των κονδυλίων που είχαν δεσμευτεί ειδικά μέσω του ΕΡΓΑΝΗ για τους αγρότες της Θεσσαλίας έχουν ήδη φτάσει στις τσέπες τους, και περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ έχουν φτάσει στους αγρότες της Θεσσαλίας. Την ερχόμενη εβδομάδα θα δοθούν και οι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αγρότες μας. Μέχρι και τα τέλη Απριλίου για τους αγρότες της Θεσσαλίας είτε από αποζημιώσεις ή από άλλες πηγές ενισχύσεων θα έχει δοθεί κονδύλι ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ».

Επίσης ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στις δύσκολες στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι σε όλη τη Θεσσαλία από τις θεομηνίες και τόνισε ότι «πάντοτε είναι στη μνήμη μου βαθιά χαραγμένες οι μνήμες όλων όσων είδα εκείνες τις πρώτες ημέρες στις 4 περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας. Είναι κατεύθυνση του πρωθυπουργού τα ζητήματα αυτά να τα αντιμετωπίζουμε με απόλυτη προτεραιότητα, όχι μόνο για λόγους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς αλλά και για λόγους κυρίως βαθιά ανθρώπινους».

Ο Κωστής Χατζηδάκης αργά το απόγευμα επισκέφθηκε και το δημαρχείο του Βόλου και είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο όπου κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε και πάλι το θέμα των χρηματοδοτήσεων για μια σειρά έργων, και κυρίως αυτών που αφορούν την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα ο κ. Χατζηδάκης επισκέφτηκε και τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου και είπε ότι η αποκατάσταση των μεγάλων ζημιών που έχει υποστεί το λιμάνι από τις κακοκαιρίες θα γίνει σε χρονικό διάστημα ενός έτους, ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν και πάλι τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια στις προβλήτες του λιμανιού του Βόλου, αφού ο πυθμένας ανέβηκε σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά δύο μέτρα από τη λάσπη και τις φερτές ύλες.

Τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνοδεύουν στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

