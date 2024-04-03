Στην απολογία του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου προχωρά η δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για το αποκαλούμενο σκάνδαλο της Folli Follie, μετά την ολοκλήρωση των απαντήσεων του ιδρυτή της εταιρίας Δημήτρη Κουτσολιούτσου που άνοιξε των κύκλο των απολογιών των κατηγορουμένων για την υπόθεση της παραποίησης των οικονομικών στοιχείων του Ομίλου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Εισαγγελέα της Έδρας, ο ιδρυτής της εταιρίας, επανέλαβε ότι δεν ισχύει πως το μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών που εμφάνιζε ο ασιατικός κλάδος της Folli Follie ήταν εικονικό.

Εισαγγελέας: Η Alvarez & Marsal λέει ότι το 73% του κύκλου εργασιών σας ήταν εικονικό. Τι λέτε για αυτό;

Κατηγορούμενος: Δεν ισχύει.

Εισαγγελέας: Τι ισχύει;

Κατηγορούμενος: Ήταν κατά 80% πραγματικός.

Ο θεωρούμενος εκ των βασικών κατηγορουμένων, μαζί με τον γιο και τη σύζυγό του, είπε στην εισαγγελική λειτουργό πως δε γνώριζε ότι είχαν πλαστογραφηθεί τραπεζικά εξτρέ και ότι δεν θεωρεί πως υπήρχε λόγος για να γίνει κάτι τέτοιο. Ο κ. Δημήτρης Κουτσολιούτσος απέδωσε και πάλι την παραποίηση των στοιχείων σε δύο στελέχη της Ασίας, που όπως ανέφερε «δρούσαν εν αγνοία μου».

Εισαγγελέας: Είπατε ότι είχατε τυφλή εμπιστοσύνη στους συνεργάτες σας. Είχατε εμπιστοσύνη και στους συνεργάτες σας στην Ασία;

Κατηγορούμενος: Γενικά έδινα εύκολα εμπιστοσύνη σε στελέχη.

Εισαγγελέας: Οι συνήγοροι είπαν ότι υπήρχε ένα «Σινικό Τείχος» στην Ασία, μια στεγανοποίηση...

Κατηγορούμενος: Εμένα ο νους μου ήταν πώς θα μεγαλώσει η Ασία, έπαιρνα τις αποφάσεις μόνος μου.

Εισαγγελέας: Εσείς είχατε υψώσει το «Σινικό Τείχος» που είπαν οι συνήγοροι;

Κατηγορούμενος: Μην το λέμε «Σινικό Τείχος», είχαμε μια ανεξαρτησία και μια αυτονομία στην Ασία.

Εισαγγελέας: Γιατί υπήρξε αυτή η ιστορία με τους πλασματικούς τζίρους;

Κατηγορούμενος: Θέλανε να δείχνουμε κάτι παραπάνω.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη συγκατηγορούμενη του, πλέον, σύζυγό του, Καίτη Κουτσολιούτσου, ο κατηγορούμενος επανέλαβε πως δεν είχε καμία ανάμειξη σε όσα της καταλογίζονται.

Εισαγγελέας: Η σύζυγός σας, η κ. Αικατερίνη Κουτσολιούτσου είχε υπογράψει ενοποιημένες καταστάσεις; Ήταν αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Κατηγορούμενος: Ποτέ δεν είχε σχέση με τα οικονομικά.

Η εισαγγελική λειτουργός, αναφερόμενη στη θέση που εξέφρασε κατά την προηγούμενη συνεδρίαση ο απολογούμενος ιδρυτής της εταιρίας, ότι δηλαδή ήταν λάθος που παραιτήθηκε όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, ρώτησε τον κ. Κουτσολιούτσο:

Εισαγγελέας: Πώς εσείς θα βοηθούσατε την εταιρεία, αν παραμένατε εκεί; Τι κινήσεις θα κάνατε για να ορθοποδήσει;

Κατηγορούμενος: Θα συνέχιζα την εταιρεία. Θα έβρισκα επενδυτές, ήταν κερδοφόρα, και θα πλήρωνε τα χρέη.

