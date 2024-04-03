ΓΓ Προστασίας του Πολίτη στον ΣΚΑΪ 100,3: Σε διαδικασία απόταξης ο φρουρός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων

Για τεράστιο πλήγμα και εξαιρετικά θλιβερή εξέλιξη και εσωτερικά, για την αστυνομία, μίλησε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη, Μάνος Λογοθέτης.

«Πρέπει να δούμε τι έγινε, να διερευνηθεί σοβαρά και μεθοδευμένα τι δεν πήγε καλά» τόνισε ο κ. Λογοθέτης.

Επιβεβαίωσε ότι υπήρχε περιπολικό στην περιοχή και θα μπορούσε να βρεθεί και δεύτερο περιπολικό από γειτονική περιοχή, καθώς και ότι ο φρουρός που ήταν μπροστά στο συγκεκριμένο τμήμα είναι σε διαδικασία απόταξης.

«Ο άνθρωπος αυτός αφού τελεσίδικησε η υπόθεσή του, θα αποταχθεί πολύ σύντομα» ανέφερε ο κ. Λογοθέτης.

