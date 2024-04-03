Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΓΓ Προστασίας του Πολίτη στον ΣΚΑΪ 100,3: Σε διαδικασία απόταξης ο φρουρός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων

Ο κ. Λογοθέτης επιβεβαίωσε ότι υπήρχε περιπολικό στην περιοχή και θα μπορούσε να βρεθεί και δεύτερο περιπολικό από γειτονική περιοχή

ΑΤ Αγ. Αναργύρων

Για τεράστιο πλήγμα και εξαιρετικά θλιβερή εξέλιξη και εσωτερικά, για την αστυνομία, μίλησε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη, Μάνος Λογοθέτης.

«Πρέπει να δούμε τι έγινε, να διερευνηθεί σοβαρά και μεθοδευμένα τι δεν πήγε καλά» τόνισε  ο κ. Λογοθέτης. 

Επιβεβαίωσε ότι υπήρχε περιπολικό στην περιοχή και θα μπορούσε να βρεθεί και δεύτερο περιπολικό από γειτονική περιοχή, καθώς και ότι ο φρουρός που ήταν μπροστά στο συγκεκριμένο τμήμα είναι σε διαδικασία απόταξης.

«Ο άνθρωπος αυτός αφού τελεσίδικησε η υπόθεσή του, θα αποταχθεί πολύ σύντομα» ανέφερε ο κ. Λογοθέτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark