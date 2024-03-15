Με τον ιδρυτή της Folli Follie Δημήτρη Κουτσολιούτσο να στέκεται απέναντι από τους δικαστές τού Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για να απαντήσει σε όσα του καταλογίζονται στην υπόθεση του "σκανδάλου με τα παραποιημένα στοιχεία" ώστε να εμφανίζεται εύρωστος ο όμιλος, ξεκίνησε η διαδικασία των απολογιών των δέκα κατηγορουμένων για την υπόθεση που έλαβε διεθνείς διαστάσεις και φέρεται να προκάλεσε συνολική ζημιά που ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, που θα συνεχίσει την απολογία του στις 27 Μαρτίου, άνοιξε σήμερα τον κύκλο των απολογιών, με την σύζυγο και τον γιο του να αναμένουν τη σειρά τους για τις δικές τους εξηγήσεις σχετικά με την, αποδιδόμενη στη δικογραφία, απατηλή εικόνα που εμφάνιζε ο εισηγμένος Όμιλος κερδίζοντας ισχυρή θέση στην αγορά αλλά και σε πιστώσεις τραπεζών, παραπλανώντας όμως τους επενδυτές. Μετά τους τρεις, θα ακολουθήσουν οι απολογίες των άλλων επτά κατηγορούμενων, στελεχών του Ομίλου, ορκωτών λογιστών κλπ.

«Αυτή την ημέρα την περίμενα πως και πως» ανέφερε ξεκινώντας την απολογία του ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, κατηγορούμενος για έξι αδικήματα, στην πρώτη δημόσια τοποθέτηση του για όσα, εδώ και σχεδόν έξι χρόνια, του προσάπτει η Δικαιοσύνη.

«Επί 5 χρόνια δεν έχω μιλήσει πουθενά. Μια μερίδα του Τύπου μού επιτίθεται συνεχώς και είμαι αναγκασμένος να μην βγαίνω από το σπίτι. Το τεκμήριο της αθωότητος έχει γίνει κουρέλι. Είμαι εδώ για να μάθετε την πραγματικότητα και να την κρίνετε μετά» είπε ο θεωρούμενος εκ των βασικών κατηγορουμένων. Ο κ. Κουτσολιούτσος δεν παρέλειψε στην έναρξη της απολογίας του να ζητήσει συγγνώμη από τους συγκατηγορουμένους του, στελέχη του Ομίλου «που κάθονταν εδώ δίπλα μου και για 20 χρόνια βοήθησαν στην εδραίωση της εταιρείας, χωρίς να έχουν σχέση με όλα αυτά».

Ο ιδρυτής της Follie-Folli, αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος της απολογίας του σε όλες τις προσπάθειες που έκανε για να πραγματοποιήσει "ένα όνειρο ζωής", να δημιουργήσει την εταιρία κοσμημάτων, τη δεκαετία του 1990 να προχωρήσει σε κατασκευή ρολογιών και να την βάλει σε τροχιά ανάπτυξης.

Αναφέρθηκε επίσης εκτενώς στην πορεία του ομίλου μέσα στα χρόνια αλλά και την επιλογή τής δημιουργίας εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ. Ο κατηγορούμενος τόνισε πως δεν ισχύει ότι η Folli-Follie ήταν μία "φούσκα" και ανέφερε πως «προσφέραμε ελληνικό κράτος 1,5 δισ. μέσα σε μια δεκαετία. Δεν δέχομαι ότι δεν υπήρχε τίποτα». Όπως ανέφερε «η Follie-Folli εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών γιατί πληρούσε τις προϋποθέσεις για να ανέβει στο ταμπλό». «Μπήκαμε με το σπαθί μας» είπε και συνέχισε αναφέροντας πως «ανοίξαμε 65 καταστήματα στην Ελλάδα και συγχρόνως 10 καταστήματα σε πρωτεύουσες του εξωτερικού».

Σύμφωνα με τον ιδρυτή του Ομίλου: «Είχαμε κάνει εταιρεία κολοσσό, τη μεγαλύτερη στο χρηματιστήριο και με σημαντικές προοπτικές για το μέλλον. Το 1998 άνοιξε το πρώτο γραφείο στο Χονγκ Κονγκ, που ήταν η Νέα Υόρκη της Ασίας». Όπως είπε ο κ. Κουτσολιούτσος στη συνέχεια, η επιλογή να ανοίξει κατάστημα λιανικής στην Ιαπωνία κρίθηκε στρατηγικής σημασίας καθώς τότε η Ιαπωνία δεν επέβαλε δασμούς και άλλα έξτρα έξοδα γεγονός που έδινε πλεονεκτική θέση στην εταιρεία για τον ανταγωνισμό.

«Εμείς πουλούσαμε Ελλάδα. Όλες οι καμπάνιες είχαν θέμα την Ελλάδα. Σε όλα τα μετρό, τα αεροδρόμια υπήρχαν αφίσες της Follie. Μου στοίχιζαν κάποια δισεκατομμύρια όλα αυτά. Γίναμε έτσι γνωστοί παγκοσμίως» είπε.

Η δικαστική υπόθεση της Folli Follie ξεκίνησε λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του διεθνούς fund QCM το οποίο στις 4 Μαΐου 2018 ενημέρωνε πως διαπίστωνε σοβαρά ζητήματα με τα οικονομικά δεδομένα του FFG, τα σημεία πωλήσεών του, αλλά και τις ασιατικές θυγατρικές τού Ομίλου που εμφάνιζαν τεράστιους τζίρους.

Η δικαστική και οικονομική έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε πως η εταιρία επί σειρά ετών, εμφάνιζε εικονικές πωλήσεις και τραπεζικά δεδομένα με δήθεν ποσά σε λογαριασμούς, χρησιμοποιώντας τον βραχίονα της Ασίας. Έτσι, κατά την δικογραφία, δημιουργήθηκε μία απατηλή οικονομική εικόνα που εμφάνιζε μία δυναμική και εύρωστη κατάσταση για την εισηγμένη στο ΧΑΑ εταιρία, που εν τέλει μέσω της χειραγώγησης της μετοχής της, κατέληξε να δημιουργεί ευημερία μόνο στα οικονομικά της οικογένειας των ιδρυτών.

Οι κατηγορούμενοι δικάζονται ανά περίπτωση για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης (συγκρότηση, διεύθυνση, ένταξη), της πλαστογραφίας (και της ηθικής αυτουργίας), από κοινού και κατ' εξακολούθηση με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 ευρώ, της απάτης κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση τελεσθείσας (και της συνέργειας), κατά φυσικών και νομικών προσώπων, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, της χειραγώγησης της αγοράς από κοινού, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (και της συνέργειας σε αυτήν) και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση.

Ο ιδρυτής της εταιρείας Δημήτρης Κουτσολιούτσος βαρύνεται επιπλέον και με κακουργηματική κατηγορία για κατάχρηση προνομιακής πληροφόρησης κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

