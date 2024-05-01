Το πρόγραμμα διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά, οι επιχειρήσεις στη συντριπτική τους πλειονότητα διασυνδέθηκαν, και η χώρα δεν θα χάσει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ορόσημο για τη χρηματοδότηση από το Ταμείο, τόνισε την Τετάρτη στη Βουλή ο Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για την τροπολογία με την οποία, μεταξύ άλλων, μειώνονται οι προμήθειες για τις συναλλαγές μικρού ύψους μέσω POS για συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς ο υπουργός ανέφερε ότι τα αναλυτικά στοιχεία για το πλήθος των επιχειρήσεων που διασυνδέθηκαν θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα. «Κάποιοι δεν το πίστεψαν, θεωρούσαν ότι δεν θα γίνει. Κάποιοι δεν το ήθελαν γιατί ορισμένοι βολεύονται με τη φοροδιαφυγή. Η Πολιτεία το αντιμετώπισε με αποφασιστικότητα και οι ελάχιστοι που δεν έχουν συνδεθεί θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα, γιατί μεταξύ άλλων πρόκειται και για θέμα δίκαιου ανταγωνισμού με εκείνους που διασυνδέθηκαν», τόνισε.

Η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων και περιλαμβάνει τέσσερα σκέλη:

1. Μείωση κατά 50% των χρεώσεων που επιβάλλουν τράπεζες, πάροχοι και κάρτες για συναλλαγές κάτω των 10 ευρώ σε σειρά κλάδων της αγοράς όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ, ταξί, ψιλικά κ.ά. «Δίκαια η αγορά διαμαρτυρήθηκε γιατί αναλογικά οι χρεώσεις σε αυτές τις συναλλαγές ήταν υπερβολικές. Ήρθαμε σε επαφή με τις τράπεζες, κάρτες και παρόχους και επιδιώξαμε να κάνουν μόνοι τους τις σχετικές ρυθμίσεις. Κάποιοι ανταποκρίθηκαν, κάποιοι άλλοι όχι. Εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή τελειώνει η συζήτηση και προχωρούμε στην επιβολή της μείωσης των χρεώσεων κατά 50%. Είναι κάτι που η αγορά το αντιμετωπίζει θετικά, οφείλαμε να το κάνουμε και το κάναμε», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Σημείωσε ακόμη ότι αντίστοιχες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ υπενθύμισε ότι υπάρχει και η δυνατότητα πληρωμών με το σύστημα IRIS το οποίο έχει μηδενικές προμήθειες για τους πολίτες και πολύ χαμηλότερες για τις επιχειρήσεις.

2. Υποχρέωση των παρόχων να δίνουν POS και σε επιχειρήσεις που είναι καταγεγραμμένες στον Τειρεσία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. «Αν μέναμε αδρανείς θα στέλναμε το μήνυμα σε όλους τους υπόλοιπους να μην είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους ώστε να γλυτώνουν και από την εφορία», σημείωσε ο υπουργός. Η ρύθμιση αφορά περί τις 3.000 επιχειρήσεις ενώ σε περίπτωση παράβασης θα επιβάλλεται πρόστιμο στους παρόχους ύψους 1000 ευρώ ανά επιχείρηση.

3. Δίνεται η δυνατότητα στη μονάδα ωρίμανσης δημοσίων έργων του ΤΑΙΠΕΔ να δραστηριοποιείται – όπως κάνουν ήδη οι αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών – και σε άλλες χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες. Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι αντίστοιχη ρύθμιση έχει υιοθετηθεί και για άλλες επιχειρήσεις του Δημοσίου όπως το Αττικό μετρό που δραστηριοποιείται ήδη εκτός Ελλάδας. «Υλοποιούνται έργα στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής ή του Ταμείου Ανάκαμψης ή άλλων ειδικών προγραμμάτων της ΕΕ σε χώρες της ευρύτερης περιοχής στα οποία συμμετέχουν οι αντίστοιχοι οργανισμοί της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας. Γιατί όχι και της Ελλάδας; Δεν είναι μυστικό επίσης ότι υπάρχει πρόγραμμα αρκετών δισεκατομμυρίων για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, το οποίο χρηματοδοτεί η ΕΕ. Γιατί να είναι παρούσες οι άλλες χώρες και όχι η Ελλάδα;», διερωτήθηκε απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Εξάλλου για τη ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης που εξαιρεί από τον προσυμβατικό έλεγχο τις επιχειρήσεις στις οποίες το Δημόσιο δεν έχει την πλειοψηφία ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Δεν ξέρω πόσο λογικό είναι να εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ελέγχονται από ιδιώτες, οι κανόνες που ισχύουν για τις δημόσιες επιχειρήσεις».

4. Άρση ακινησίας οχημάτων με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας. Πρόκειται για ρύθμιση που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, και αφορά κυρίως τα αυτοκίνητα που αξιοποιούνται στον τουριστικό τομέα. «Είναι εύλογο να πληρώνουν τέλη ανά μήνα, όπως είναι επίσης εύλογο να υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα για όσους ενδεχομένως θελήσουν να καταστρατηγήσουν τη διάταξη», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.